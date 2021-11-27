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نصيحة كلوب مدرب ليفربول للنجم السنغالي ماني

Premier League - Leeds United v Liverpool
كلوب: لاعبو الفرق المنافسة يحاولون استفزاز ماني الذي سجل 9 أهداف في 17 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم (رويترز)
27/11/2021

حث يورغن كلوب مدرب ليفربول مهاجمه السنغالي ساديو ماني على التحكم في أعصابه عندما يحاول المنافسون استفزازه والرد عليهم في الملعب.

ودخل كلوب في مشادة مع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عندما فاز ليفربول برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، بعد محاولات من بدلاء أرسنال لدفع الحكم لاتخاذ إجراء ضد ماني بسبب تدخل قوي في الهواء ضد تاكيهيرو تومياسو.

وقال المدرب الألماني إن لاعبي المنافس يحاولون كثيرا استفزاز ماني الذي سجل 9 أهداف في 17 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية "هذا الأمر يحدث منذ فترة طويلة، حتى عندما لا يكون واضحا لمن خارج الملعب، يمكنك أن ترى أنه في المباريات يذهبون له لاستفزازه".

وتابع "لكن يوجد شيئان مختلفان؛ الأول هو جعل ساديو عدوانيا حقا في المباراة، ورأينا ذلك أمام فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية عام 2019. أراد رافينيا الذهاب له عندما تسبب لهم في بعض المشاكل عندما واجهنا بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2019، وكان ذلك واضحا من الثانية الأولى".

وقال كلوب إنه تحدث مع ماني عن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأضاف أن "ساديو الآن في عمر لم يعد ينفعل فيه بسهولة على الإطلاق، لكننا جميعا قد تفلت أعصابنا في بعض الأحيان، لكن نتحكم في ذلك بشكل أفضل وأحيانا أقل".

المصدر : وكالات

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