مانشيني يعلق على وقوع إيطاليا في طريق البرتغال للفوز ببطاقة التأهل لكأس العالم في قطر

اعترف مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني بأن فريقه كان يفضل تفادي المواجهة المحتملة مع البرتغال في الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأوقعت قرعة الملحق الأوروبي -التي أقيمت أمس الجمعة في زيورخ- المنتخبين الإيطالي والبرتغالي إلى جانب منتخبي مقدونيا الشمالية وتركيا في مسار التأهل الثالث، والذي يتأهل منه منتخب واحد إلى النهائيات، حاله كحال مساري التأهل الاثنين الآخرين.

قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 (الجزيرة)

إيطاليا أو البرتغال لكأس العالم

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني، فيما تواجه البرتغال تركيا في قبل نهائي الملحق الأوروبي، على أن يلتقي الفائزان مع بعضهما في النهائي الذي يتأهل الفائز فيه لمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب البرتغالي على بعد دقائق من حسم تأهله إلى النهائيات عبر التصفيات الأوروبية، لكن ألكسندر ميتروفيتش سجل هدفا في الوقت القاتل قاد به منتخب صربيا للفوز على البرتغال 2-1 وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، فيما تأهل المنتخب البرتغالي إلى الملحق الأوروبي.

مانشيني يعترف بمأزق إيطاليا

وأبدى مانشيني ثقته في قدرة فريقه على التأهل، لكنه تحدث بصراحة بشأن صعوبة المهمة التي تتمثل في الفوز في المواجهة المحتملة أمام البرتغال وحرمان النجم كريستيانو رونالدو مما يحتمل أن تكون آخر فرصة له للمشاركة في كأس العالم.

وقال مانشيني "نتحلى دائما بالثقة والإيجابية، لدى مقدونيا الشمالية مجموعة مؤهلة وجيدة من اللاعبين، وسيكون علينا تقديم مباراة هائلة، وبعدها لنر ما سيحدث في النهائي".

ولدى سؤاله عن احتمال مواجهة البرتغال في النهائي، أجاب مانشيني بوضوح "كنا نحب تفادي احتمال مواجهتها، وفي الوقت نفسه كان سيسعد البرتغال أن تتفادى مواجهتنا المحتملة".