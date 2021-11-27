ليفربول يسحق ساوثهامبتون في البريميرليغ وفوز ثان على التوالي لجيرارد

لقن فريق ليفربول ضيفه ساوثهامبتون درسا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه برباعية نظيفة اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على نيوكاسل 2-صفر، وأستون فيلا على كريستال بالاس 2-1، وتعادل وولفرهامبتون مع نوريتش سيتي سلبيا.

وسجل رباعية "الليفر" البرتغالي دييغو جوتا (2 و32) وتياغو ألكانتارا (37) وفيرجيل فان دايك (52).

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة في المركز 14.

وفي المباراة الثانية، فاز أرسنال على ضيفه نيوكاسل بهدفين من دون رد، سجلهما بوكايو ساكا (56) وغابرييل مارتينيلي (66).

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 6 نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، حقق أستون فيلا بقيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، وجاء على حساب كريستال بالاس 2-1.

وسجل هدفي أستون فيلا ماثيو تارغيت (16) وجون ماكغين (86)، في حين سجل هدف كريستال بالاس مارك غويهي (الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11 بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي توقف رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.