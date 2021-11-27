رونالدو وأمنيته المستحيلة قبل اعتزاله والسبب ميسي

كشف باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أن كريستيانو رونالدو اعترف له بأن هدفه الوحيد هو الفوز بكرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي، قبل اعتزاله.

ويقترب مهاجم باريس سان جيرمان من الفوز بنسخة 2021 من الجائزة، وإذا صدقت التوقعات والتسريبات، فسيحصل ميسي (34 عاما) على كرته الذهبية السابعة، بينما يكتفي رونالدو (36 عاما) بـ5 كرات.

وقال فيري لصحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) إن "رونالدو لديه أمنية واحدة فقط، وهي الاعتزال مع عدد كرات ذهبية أكثر من ميسي.. هذا ما قاله لي رونالدو بنفسه".

وشدد فيري على أن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية هو أحد أفضل الأسرار المحفوظة في كرة القدم.

وأضاف فيري أن "هذه هي سنتي السادسة في تولي مسؤولية هذا الحدث.. ولم أخطئ قط".

وختم حديثه بقوله "لا أريد أن أكذب (على من يسألون من هو الفائز). لكني أخبرهم أنني لا أستطيع مشاركة أسماء الفائزين لأن الأخيرين لم يعرفوا حتى الآن، ولن يكون من المناسب لهم ألا يكونوا أول من يعرف".

وكشف الصحفي الفرنسي أيضًا عن أن لوكا مودريتش "بكى كالطفل"، عندما أبلغه فيري بأنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.