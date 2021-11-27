راموس يشهر سلاح التحدي: سأبقى في الملاعب سنوات قادمة

يرى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس أن بإمكانه الاستمرار في الملاعب 4 أو 5 سنوات مقبلة إذا ظل قويا على المستوى الذهني، في الوقت الذي توقع فيه أن تؤهله مقوماته الجسدية للقيام بذلك.

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في يوليو/تموز الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة في الركبة.

ومن المحتمل أن يسجل راموس ظهوره الأول مع سان جيرمان في المواجهة التي تجمعه مع مضيفه سانت إتيان غدا الأحد.

وقال راموس (35 عاما) -في حديث صحفي اليوم السبت- إن "الشيء الأكثر أهمية هو أن تؤهلني حالتي الذهنية للقيام بذلك، وأتمنى ألا أعاني من أي مشاكل جسدية أخرى".

لكن "المطرقة الإسبانية" اعترف بأن طريق تعافيه من الإصابة كان صعبا وطويلا.

وأوضح "كانت لحظات صعبة، لحظات من الوحدة، أمضيت ساعات في صالة الألعاب الرياضية مع اختصاصي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية".

وتابع "تأتيك أفكار سلبية تجعلك تشك في نفسك أحيانًا"، وختم "آمنت بنفسي وفي العمل الجاد. أركز على إعادة الثقة التي منحها لي النادي، وآمل أن أصل إلى أفضل مستوياتي".