تبون: تابعت بقلق مباراة الجزائر أمام بوركينافاسو وسنتأهل لكأس العالم

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تفاؤله بقدرة منتخب بلاده لكرة القدم على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وبلغت الجزائر الدور الفاصل المؤهل للمونديال المقرر نهاية مارس/آذار المقبل بعدما حسمت صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية، عقب تعادلها مع مضيفتها ووصيفتها بوركينافاسو 2-2، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وصرّح تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أمس الجمعة "تابعت بقلق كبير المباراة الأخيرة أمام بوركينافاسو. حتى مع جيبوتي كان الحال كذلك. الأمر هكذا دائما عندما يتعلق بالمنتخب".

وأضاف "فريقنا جيد، وأتمنى أن يتأهل للمونديال، وأعتقد أنه سيتأهل. هذا المنتخب له كل الدعم رغم وجود أطراف في الداخل والخارج تحاول تحطيمه، وهذه الأطراف تحاول التأثير على معنويات المدرب جمال بلماضي".

وقال الاتحاد الأفريقي أمس الجمعة إنه سيجري قرعة الدور الفاصل يوم 26 يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن الدور الفاصل سيلعب بالصيغة المعلنة سابقا، أي بنظام الذهاب والإياب، على أن تلعب المنتخبات المصنفة ضمن الخمسة الأوائل أفريقيا على أرضها في مباراة العودة.