تسريب الفائز بالكرة الذهبية على مواقع التواصل قبل يومين من إعلانه في حفل فرانس فوتبول

رغم أن موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 الاثنين القادم فإن تسريبات الأوائل الثلاثة تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.

ومن المقرر أن تسلم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الكرة الذهبية للفائز في حفل مهيب بالعاصمة باريس، وسط منافسة شرسة بين بعض النجوم الذين قدموا إنجازات كروية مختلفة في العام الجاري.

ميسي يفوز بالكرة الذهبية

وانطلقت التسريبات من مصدر موثوق هو الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "الشرينغيتو" التحليلي لكرة القدم، حيث كتب في تغريدة تتضمن تغطية حفل تسليم الكرة الذهبية ما يمكن أن يكون ترتيب الأوائل الثلاثة، وقال "ميسي، بنزيمة، ليفاندوفسكي…". ولا يمكن أن يكون ذلك في هذا التوقيت إلا ترتيب الكرة الذهبية.

وعزز المراسل الإيطالي مات مورينو تسريبات فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة بتعليقه عليها على تويتر أيضا قائلا "ميسي، أصدقاؤه يعرفون بالفعل".

وفاز ميسي (34 عامًا) هذا العام ببطولة كوبا أميركا، وهو أول لقب يحرزه مع منتخب بلاده الأول، لكنه لم يترك بصمة واضحة سواء مع برشلونة في النصف الأول من العام الحالي أو بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

أحقية ليفاندوفسكي وبنزيمة بالكرة الذهبية

وذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن النجم البولندي ليفاندوفسكي كان المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية العام الماضي، قبل أن تلغي فرانس فوتبول بقسوة الجائزة بحجة وباء كورونا.

وأضافت أن النجم البولندي فاز بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ في وقت سابق هذا العام، محطما الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في البطولة منذ السبعينيات باسم النجم الألماني الراحل جيرد مولر.

وفي غضون ذلك، كان النجم الفرنسي كريم بنزيمة في حالة رائعة مع ريال مدريد، كما عاد متألقا إلى تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في بطولة أوروبا 2020.