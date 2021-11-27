ناد أميركي مغمور يرفض تجديد عقد أحد نجوم الكرة البرتغالية

بلغ الحال بناني نجم المنتخب البرتغالي السابق أن رفض نادي أورلاندو سيتي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم تفعيل خيار تمديد عقده حتى 2022، وذلك قد ينهي مسيرته.

ولعب الجناح البرتغالي البالغ عمره 35 عاما 3 مواسم مع أورلاندو بعدما صنع مسيرته في أوروبا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفناربخشه التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي.

وكان ناني دعامة أساسية في تشكيلة المنتخب البرتغالي لمدة 12 عاما، وسجل 24 هدفا، وشارك في العديد من بطولات أوروبا وكأس العالم 2014.

وعلى مدى 3 سنوات مع أورلاندو سيتي، خاض ناني 77 مباراة بينها 64 من البداية، وسجل 28 هدفا، وصنع 23 أخر.

وفي 2021 سجل 10 أهداف، وصنع 8 في 28 مباراة خاض منها 22 من البداية.

وقال مارك ويلف رئيس أورلاندو سيتي "نريد توجيه الشكر إلى ناني على الاحترافية التي أظهرها في مسيرته مع أورلاندو، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وودّع ناني جماهير أورلاندو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما كتب يقول الليلة الماضية "كل الأشياء الجميلة تنتهي. بعد 3 مواسم مذهلة ممتلئة باللحظات الرائعة والصداقات الجديدة والنجاح الرياضي، سأغادر أورلاندو سيتي".