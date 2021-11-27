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كرة قدم

أتلانتا يهزم يوفنتوس في الدوري الإيطالي ويعمق جراحه

Serie A - Juventus v Atalanta
يوفنتوس تعرض للهزيمة الخامسة له هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات (رويترز)
27/11/2021-|آخر تحديث: 27/11/202110:24 PM (مكة المكرمة)

واصل فريق يوفنتوس تعثره في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه أتلانتا بهدف نظيف اليوم السبت، في المرحلة 14 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، اقتنص فريق إمبولي فوزا مثيرا من ضيفه فيورنتينا 2-1، وفاز سامبدوريا على ضيفه فيرونا 3-1.

وعلى ملعب "أليانز" في تورينز، سجل المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا هدف الفوز لأتلانتا في الدقيقة 28.

وهذا الفوز رفع رصيد أتلانتا إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى يوفنتوس الهزيمة الخامسة له هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات، في حين فاز أتلانتا للمرة الثامنة مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

وزادت أحوال الفريق سوءا بالهزيمة صفر-4 أمام تشلسي قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، وهي أسوأ هزيمة له في كل المنافسات منذ خسارته صفر-4 في الدوري الإيطالي أمام روما في فبراير/شباط 2004.

واعتذر أليغري -في مؤتمر صحفي أمس الجمعة- عن "الهزيمة في لندن"، وقال "نحن يوفنتوس ولا يصح أن نترك انطباعا سيئا بهذا المستوى".

وحقق يوفنتوس -أنجح فرق الدوري الإيطالي- نتائج مخيبة للآمال منذ عودة أليغري لتدريبه نهاية الموسم الماضي.

المصدر : وكالات

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