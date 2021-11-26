هل يدرب زيدان باريس سان جيرمان وينتقل بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد؟ الصحافة الفرنسية تجيب

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان اجتمع مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان لتولي تدريب الفريق.

وقالت الصحيفة إن اللقاء تم في فندق لو رويال مونسو -وهو أحد أكثر الفنادق فخامة في باريس- وجمع زيدان (49 عامًا) مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، والمدير العام للنادي وصديق زيدان المقرب جان كلود بلان.

وأشارت إلى أن الفكرة التي تم طرحها خلال الاجتماع هي أن زيدان لا يرغب في قطع إجازة التفرغ هذا الموسم منذ رحيله عن ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، وأنه مستعد لتدريب الفريق الباريسي الصيف المقبل.

زيدان لسان جيرمان وبوكيتينو إلى يونايتد

وغالبا -حسب الصحيفة- سينتقل ماوريسيو بوكيتينو المدرب الحالي لسان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد، خاصة وأنه أصبح لا يقف على أرض صلبة، وكثرت الشائعات حوله بعد الأداء الضعيف لفريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وآخرها هزيمته أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، وتقول الشائعات إن سان جيرمان سيتخلى عنه لصالح مانشستر يونايتد الذي يبحث عن مدرب منذ إقالة مدربه سولشاير.

وعلق بوكيتينو على هذه الشائعات قائلا "أعتقد أننا نعيش في عمل تنتشر فيه الشائعات، وأحيانًا تكون سلبية وأحيانًا إيجابية. هذا ما نقوله عن الشائعات".

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن زيدان كان ينتظر أن يصبح مدرب منتخب فرنسا القادم، حيث يبدو أن ديدييه ديشان مستعد للرحيل بعد نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل. لكن هذه التطورات الأخيرة تشير إلى أنه غيّر رأيه.

وقالت ماركا إن زيدان هو المدرب الملائم لباريس سان جيرمان، حيث يتميز بأسلوبه الهادئ، ويتمتع بخبرة في حصد الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يتمناها الفريق الباريسي، كما يعرف كيفية الحصول على أفضل النتائج من مجموعة من النجوم أصحاب الرواتب العالية، كما أثبت خلال فترتين في تدريب ريال مدريد.