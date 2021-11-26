لاعبو يوفنتوس حزينون والمدرب يعتذر ويبرر.. الهزيمة أمام تشلسي الأسوأ منذ 2004

اعتذر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس عن هزيمة فريقه الكبيرة أمام تشلسي اللندني حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي، ودعا إلى تحقيق تحسن في أداء فريقه قبل شهر حاسم في مسيرة النادي خلال الموسم الحالي.

وحقق يوفنتوس -أنجح فرق الدوري الإيطالي- نتائج مخيبة للآمال منذ عودة أليغري لتدريبه في نهاية الموسم الماضي.

وحاليا يحتل الفريق المنتمي لمدينة تورينو المركز الثامن بين فرق الدوري المحلي بعد 13 جولة متخلفا بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.

وزادت أحوال الفريق سوءا بالهزيمة 4-0 أمام تشلسي الإنجليزي، وهي أسوأ هزيمة له في كل المنافسات منذ خسارته 4-0 في الدوري الإيطالي أمام روما في فبراير/شباط 2004.

واعتذر أليغري -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل المواجهة المحلية مع ضيفه أتلانتا غدا السبت- عن "الهزيمة في لندن" وقال "نحن يوفنتوس ولا يصح أن نترك انطباعا سيئا بهذا المستوى".

وتابع أن "الفريق قدم أداء جيدا في الشوط الأول. وظلت المباراة متوازنة حتى الدقيقة 55. ربما قدمنا أداء أفضل من مباراتنا في تورينو (عند الفوز على تشلسي بهدف نظيف) وتراجعنا تماما بعد هدفهم الثاني".

وأضاف أليغري "أتلانتا فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة وهو يحرز الكثير من الأهداف لكن شباكه تهتز أيضا. لذا فنحن بحاجة لتقديم أداء كبير في الهجوم والدفاع. علينا أن نكون في غاية الدقة".

وبدأ أتلانتا الموسم الحالي بصورة بطيئة لكن أداءه تحسن خلال الأسابيع الأخيرة واستعاد لمسته التهديفية ليخوض 6 مباريات في الدوري بلا هزيمة، وحاليا يحتل المركز الرابع.

ويخطط أليغري لما هو أبعد بينما يسعى لقلب الأوضاع في تورينو.

وقال أليغري "مباراة الغد مهمة. لكنها ليست حاسمة لكن أمامنا شهر مهم.. المباريات الست المقبلة مفصلية".

وخلص إلى أن "المشكلة هي أننا لم نحقق نتائج طيبة في مواجهة الفرق الأصغر. شعر اللاعبون ببعض الحزن بعد الهزيمة في لندن لكنهم تدربوا جيدا جدا أمس".

وختم "نحتاج للتحسن على المستويين الفردي والجماعي. ولا يجب النظر إلى الماضي. علينا أن نبدأ مارس (آذار) ونحن في حالة جيدة. في مارس يبدأ موسم جديد".