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كرة قدم

كيف رد بنزيمة على الحكم بسجنه في فرنسا؟

كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد
كريم بنزيمة (مواقع التواصل)
26/11/2021

رد النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الملعب على صدور حكم يقضي بسجنه بتسجيل هدف مع فريقه الإسباني ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما رد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أمس الخميس.

وقضت محكمة في فرساي بفرنسا أول أمس الأربعاء بحبس مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد عاما مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو بعد إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وساهم بنزيمة في فوز ريال مدريد على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-0 يوم صدور الحكم، ليقود الملكي إلى صدارة مجموعته في تشامبيونزليغ.

بنزيمة يرد على مواقع التواصل

كما حرص بنزيمة على الرد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لاحتفاله بالهدف الذي سجله في شيريف تيراسبول، وعلق قائلا "الاستمرار في التركيز على أكثر ما أحبه، جهود جماعية كبيرة وفوز رائع، فلنستمر".

وأشاد ناشطون بتركيز بنزيمة مع ريال مدريد رغم الأمور الأخرى التي تحاول التأثير عليه، حيث كتب أحد المغردين عن الفرنسي "أدين بجناية وسجل هدفا في اليوم نفسه، يا له من ملك!".

وامتدحه آخر معلقا على تغريدة بنزيمة "كلما تقدمت في السن أصبحت أفضل، أحسنت مرة أخرى، وأشكرك على الرد دائما".

المصدر : وكالة سند
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