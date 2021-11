كيف رد بنزيمة على الحكم بسجنه في فرنسا؟

رد النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الملعب على صدور حكم يقضي بسجنه بتسجيل هدف مع فريقه الإسباني ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما رد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أمس الخميس.

وقضت محكمة في فرساي بفرنسا أول أمس الأربعاء بحبس مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد عاما مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو بعد إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وساهم بنزيمة في فوز ريال مدريد على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-0 يوم صدور الحكم، ليقود الملكي إلى صدارة مجموعته في تشامبيونزليغ.

Staying focused on what i love the most… ☄️

Great team efforts, great win let’s keep going #Nueve #HalaMadrid #Vamonos pic.twitter.com/NUMoH6I7xZ — Karim Benzema (@Benzema) November 24, 2021

بنزيمة يرد على مواقع التواصل

كما حرص بنزيمة على الرد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لاحتفاله بالهدف الذي سجله في شيريف تيراسبول، وعلق قائلا "الاستمرار في التركيز على أكثر ما أحبه، جهود جماعية كبيرة وفوز رائع، فلنستمر".

وأشاد ناشطون بتركيز بنزيمة مع ريال مدريد رغم الأمور الأخرى التي تحاول التأثير عليه، حيث كتب أحد المغردين عن الفرنسي "أدين بجناية وسجل هدفا في اليوم نفسه، يا له من ملك!".

وامتدحه آخر معلقا على تغريدة بنزيمة "كلما تقدمت في السن أصبحت أفضل، أحسنت مرة أخرى، وأشكرك على الرد دائما".

Karim Benzema can't be stopped in the Champions League ⚽ 13 goals in his last 13 group games 🔥#UCL pic.twitter.com/x8g5lhZqtK — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 24, 2021

Convicted of a felony and scores a banger in the same afternoon. What a king https://t.co/0y5o6uZAfN — Juanito Alimaña (@gronk_goat) November 25, 2021

Karim t'es comme le vin : plus tu vieillis, meilleur tu deviens ! Bravo encore et merci de répondre toujours présent. 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/M7G0o1O4xE — 📸 (@oobdu92i) November 25, 2021

كريم بن زبما اليوم اكرم الريال https://t.co/JO8xWDeCP1 — kamelotfi mahdi….. كمالوطفي مهدي (@kamelotfi) November 24, 2021