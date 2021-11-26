كلوب متخوف من تدريب الألماني رانجنيك لمانشستر يونايتد

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن وصول مواطنه رالف رانجنيك لتدريب غريمه مانشستر يونايتد، لا يعد خبرا جيدا بالنسبة للفرق الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) أن مواطن كلوب يستعد لتولي مسؤولية المدير الفني في فريق مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني السابق.

وكان لرانجنيك تأثير ما على مدرب ليفربول في أسلوب الضغط على المنافس، والذي كان ناجحا للغاية بالنسبة له، في حين يعلم كلوب جيدا ما يمكن توقعه منه.

وقال كلوب "لسوء الحظ هناك مدرب جيد للغاية قادم إلى إنجلترا وإلى مانشستر يونايتد".

وأضاف أن رالف مدرب كبير وخبير للغاية، لقد بنى فريقين كبيرين من لا شيء وحوّلهما إلى فريقين يمثلان مصدر تهديد في ألمانيا، وهما هوفنهايم ولايبزيغ.

وتابع أن مانشستر يونايتد سيكون منظما على أرض الملعب، و"هذه لن تكون أخبارا جيدة للمنافسين".

وواصل كلوب "لكن جميع المدربين في العالم يحتاجون إلى وقت للتدرب مع فرقهم، في حين لن يكون لدى رالف وقت لذلك، لأن الفريق يلعب طوال الوقت، مما يجعل الأمر صعبا عليه".

وقال المدرب الألماني "بعيدا عن كل ذلك، إنه رجل جيد ومدرب استثنائي، إذا حدث ذلك سيأتي إلى إنجلترا".

وفي ألمانيا، وصف جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ المدرب رانجنيك بأنه الخيار الأمثل -إذا تمت الصفقة- حيث كان ناغلسمان قد بدأ مسيرته التدريبية في هوفنهايم وحتى الصيف الماضي كان موجودا في لايبزيغ.

وقال ناغلسمان للصحفيين "أعتقد أن ذلك رائع وأنا سعيد من أجله، أنا أحبه كثيرا وهو مدرب رائع، وسيقوم بعمل جيد مع مانشستر يونايتد".