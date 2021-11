رونالدو يستجيب لدعوة مغنية أميركية

استجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدعوة المغنية الأميركية أليشيا بييث مور الشهيرة بـ"بينك" بإرسال قميصين يحملان توقيعه إلى طفلين بمناسبة عيد الميلاد.

وقالت مور في تغريدة لها عبر تويتر "مرحبا كريستيانو، أنا أرعى طفلين هذا العام من أجل عيد الميلاد، لا يريدان أي شيء آخر غير أحد قمصانك".

وأضافت "ليس لديهما الكثير، لكني مصممة على تحقيق ذلك، هل يمكن أن ترسل لي قميصين وتغير حياتهما؟ أعلم أنك تقوم بأشياء رائعة طوال الوقت".

Hi @Pink – am happy to help – I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen! — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2021

رونالدو يرد

ورد عليها رونالدو في تغريدة له قائلا "مرحبا (بينك)، يسعدني تقديم المساعدة، سأقوم بترتيب بعض القمصان الموقعة لهؤلاء الأطفال، لا مشكلة، مبروك على تحقيق ذلك".

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but… — P!nk (@Pink) November 25, 2021

وأثنى محبو الدون عبر تويتر على تلك الخطوة، مشيرين إلى أنه يعد لاعبا استثنائيا داخل وخارج الملعب، فيما تمنى آخرون لو يرسل لهم رونالدو قميصه الذي يحمل توقيعه أيضا.

وكان النجم البرتغالي قد قاد فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على نظيره فياريال بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط.

Legend on and off the field. What a man. Absolutely love him more and more with each passing day❤️❤️❤️ https://t.co/UUIpY1JRWu — Kartik Wadhwa (@kartikwadhwa25) November 26, 2021

This is why he is the GOAT https://t.co/kldzLP8w6c — ibrahim 🇲🇾 (@ibrahimjunaidii) November 26, 2021

Cristiano is different gravy mate 👏 https://t.co/GlsJe1m07s — Stretford Post (@StretfordPost) November 26, 2021