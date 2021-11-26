يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادم، على أمل إنقاذه من الكبوة الطويلة التي بدأت منذ الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 2-8 العام الماضي.
رونالدو ووضعية الطيران.. "صاروخ ماديرا" يحلق فوق السحاب
26/11/2021
لم تعد تقتصر إحصاءات النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على الأهداف التي يسجلها أو يصنعها والمباريات التي يصنعها فقط، بل إن أرقام "الدون" تخطت هذا الموضوع بمراحل.
فصاحب المسيرة الناجحة والممتدة منذ نحو 20 عاما، حقق نحو 800 هدف وعشرات الألقاب والجوائز الفردية والأرقام القياسية.
وهذا النجاح، دفع شركات الإحصاءات لتتبع أي شيء يفعله "صاروخ ماديرا" داخل الملعب وخارجه، ومن بين هذه الإحصاءات الارتفاعات التي وصل إليها خلال تسديد الكرات برأسه، فاللاعب المعروف بقوته وخفته ومحافظته على لياقته البدنية والنفسية، وصل إلى ارتفاعات في القفز للوصول إلى الكرة في الهواء لم يحققها أحد غيره في تاريخ كرة القدم:
- مواجهة البرتغال وويلز في "يورو 2016" بفرنسا: 2.42 متر
- مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في كأس الملك عام 2014: 2.44 متر
- مواجهة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي عام 2019: 2.47 متر
- مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي عام 2019: 2.56 متر
- مواجهة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال عام 2013: 2.93 متر
المصدر : مواقع إلكترونية