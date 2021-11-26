رونالدو ووضعية الطيران.. "صاروخ ماديرا" يحلق فوق السحاب

لم تعد تقتصر إحصاءات النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على الأهداف التي يسجلها أو يصنعها والمباريات التي يصنعها فقط، بل إن أرقام "الدون" تخطت هذا الموضوع بمراحل.

فصاحب المسيرة الناجحة والممتدة منذ نحو 20 عاما، حقق نحو 800 هدف وعشرات الألقاب والجوائز الفردية والأرقام القياسية.

وهذا النجاح، دفع شركات الإحصاءات لتتبع أي شيء يفعله "صاروخ ماديرا" داخل الملعب وخارجه، ومن بين هذه الإحصاءات الارتفاعات التي وصل إليها خلال تسديد الكرات برأسه، فاللاعب المعروف بقوته وخفته ومحافظته على لياقته البدنية والنفسية، وصل إلى ارتفاعات في القفز للوصول إلى الكرة في الهواء لم يحققها أحد غيره في تاريخ كرة القدم: