رئيس الفيفا يعلن تمسكه بإقامة كأس العالم كل عامين متذرعا بأفريقيا ويهاجم المعارضين

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) إن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يخشون من التغيير ويرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم، في الوقت الذي أيدت فيه أفريقيا المقترحات الجديدة اليوم الجمعة.

وفي إشارة غير صريحة إلى مسؤولي اللعبة في أوروبا وأميركا الجنوبية الذين عارضوا خطة إقامة النهائيات العالمية كل عامين بدلا من 4 أعوام قال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير، لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) المنعقدة في القاهرة، والتي تم خلالها الموافقة وبالإجماع على تبني قرار يدعم خطط رئيس الفيفا الخاصة بإقامة النهائيات كل عامين.

وأشار إنفانتينو إلى أنه سيستمر في المشاورات واستطلاع الآراء حول الخطط الجديدة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.

وقال رئيس الفيفا أيضا إن كبار مسؤولي اللعبة لا يريدون أي تغييرات "خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولا بد من الإبقاء عليه مفتوحا".

كأس العالم كل عامين من أجل أفريقيا

وأضاف إنفانتينو "علينا توفير المزيد من الفرص لكرة القدم على المستوى العالمي، ومنح الكرة الأفريقية فرصة للانطلاق على الساحة العالمية".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) إن المقترحات الجديدة "سيكون لها تأثير معاكس على التوازن بين البطولات المحلية والإقليمية والقارية والدولية"، فيما قال اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) إن المقترحات "تتجاهل نحو 100 عام من التقاليد الكروية".

وسيزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا (بدلا من 32 حاليا) بداية من نهائيات 2026 التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.