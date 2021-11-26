يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادم، على أمل إنقاذه من الكبوة الطويلة التي بدأت منذ الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 2-8 العام الماضي 2020.

وأكدت أول مباراتين لتشافي أن برشلونة يعاني هجوميا بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وهو ما جعله يفكر في ضم نجم فريقه السابق بغداد بونجاح هداف السد القطري، الذي تفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، عندما كان اللاعب الأعلى تسجيلا للأهداف في كرة القدم عام 2018 برصيد 58 هدفا، وإن كان مستوى المنافسين أقل بكثير.

تشافي يطلب ضم بونجاح لبرشلونة

ووفق صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية فإن تشافي يعرف إمكانيات بونجاح (29 عاما) جيدا؛ حيث لعب بجواره في فريق السد بالمواسم الأخيرة في مسيرته الكروية، كما دربه أيضا بعد اعتزاله.

وأحرز المهاجم الجزائري 159 هدفا لفريق السد في 155 مباراة فقط، وساهم في تتويجه بـ10 ألقاب في المجموع منها 3 ألقاب للدوري القطري.

كما كان المهاجم غزير الأهداف على الساحة الدولية مع منتخب الجزائر، حيث سجل 22 هدفا في 46 مباراة دولية، لكنه لم يخوض أبدا تجربة الاحتراف الأوروبي.

بلماضي: بونجاح في برشلونة

وعزز مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي هذه التكهنات بقوله إن "تشافي يحب اللاعب (بونجاح) كثيرا"، وفتح الباب أمام انتقال مذهل إلى الكامب نو.

وقال بلماضي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- "بغداد يقوم بأشياء غير عادية. بغداد في برشلونة، ماذا تريدني أن أخبرك؟ "تشافي يعرف أفضل مني؛ ربما يعتقد أن بغداد هو الخيار الأول أو الثاني. يمكن أن تكون مفاجأة للآخرين وليس له لأنه يعرفه".