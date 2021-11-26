انفجر ريناتو كايزر مهاجم فريق أتليتيكو باراناينسي بالبكاء على مقاعد البدلاء بعد تعرضه إلى إصابة واستبداله في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ساو باولو أمس الأربعاء في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتعرض كايزر إلى إصابة قاسية بعد تدخل قوي من رينالدو لاعب ساو باولو في وقت مبكر من عمر المباراة.

Essa doeu! Renato Kayser tomou uma entrada de Reinaldo e ficou sentindo! O lateral do São Paulo levou amarelo! pic.twitter.com/hmv0LVGXVA — ge (@geglobo) November 25, 2021

ولم يتمكن كايزر من الاستمرار في الملعب، إذ تم استبداله بعد مرور نحو ربع ساعة من انطلاق المباراة.

DOR E CHORO NO BANCO DO FURACÃO Renato Kayser não aguentou seguir em campo após dura entrada de Reinaldo, foi substituído por Pedro Rocha e caiu no choro no banco de reservas pic.twitter.com/Y9Bw3y6rGI — ge (@geglobo) November 25, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة بكاء المهاجم البرازيلي عند الإصابة من شدتها، بالإضافة إلى بكائه بعد خروجه على مقاعد البدلاء.

وانتهت المباراة بين أتليتيكو باراناينسي وساو باولو بالتعادل السلبي.