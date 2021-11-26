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كرة قدم

بكاء هستيري للاعب برازيلي بعد تعرضه لإصابة قاسية

Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Flamengo Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Flamengo - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - November 2, 2021 Athletico Paranaense's Renato Kayser reacts REUTERS/Rodolfo Buhrer
ريناتو كايزر في مباراة سابقة لنادي أتليتيكو باراناينسي (رويترز)
25/11/2021

انفجر ريناتو كايزر مهاجم فريق أتليتيكو باراناينسي بالبكاء على مقاعد البدلاء بعد تعرضه إلى إصابة واستبداله في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ساو باولو أمس الأربعاء في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتعرض كايزر إلى إصابة قاسية بعد تدخل قوي من رينالدو لاعب ساو باولو في وقت مبكر من عمر المباراة.

ولم يتمكن كايزر من الاستمرار في الملعب، إذ تم استبداله بعد مرور نحو ربع ساعة من انطلاق المباراة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة بكاء المهاجم البرازيلي عند الإصابة من شدتها، بالإضافة إلى بكائه بعد خروجه على مقاعد البدلاء.

وانتهت المباراة بين أتليتيكو باراناينسي وساو باولو بالتعادل السلبي.

المصدر : وكالة سند

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Published On 2/11/2021
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