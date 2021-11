إيطاليا أم البرتغال؟.. قرعة الملحق الأوروبي تضع أحدهما خارج مونديال قطر 2022

حسمت القرعة -التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة زيورخ السويسرية- مسارات المنافسة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

ويتنافس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على المقاعد الثلاثة المتبقية لقارة أوروبا في نهائيات المونديال، وذلك في 3 مسارات رسمت ملامحها القرعة.

وتضم قائمة المتنافسين في الملحق الأوروبي المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في التصفيات الأوروبية إلى جانب منتخبي النمسا والتشيك أفضل متصدري المجموعات بدوري أمم أوروبا في نسخة 2020-2021 واللذين لم يتأهلا عبر التصفيات ولم يحتل أي منهما المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الأوروبية.

وضم التصنيف الأول منتخبات البرتغال وأسكتلندا وإيطاليا وروسيا والسويد وويلز، وهي المنتخبات التي تحتضن مباريات الدور قبل النهائي على أرضها.

بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات تركيا وبولندا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا والتشيك.

وحسبما أسفرت عنه القرعة، يشهد المسار الأول لقاء إسكتلندا مع أوكرانيا ولقاء ويلز مع النمسا في الدور قبل النهائي وستقام المباراتان في أسكتلندا وويلز، بينما سيقام النهائي على أرض الفائز من مباراة قبل النهائي بين ويلز والنمسا.

ويشهد المسار الثاني لقاء روسيا مع بولندا والسويد مع التشيك، وسيقام النهائي على أرض الفائز في مواجهة قبل النهائي بين روسيا وبولندا.

بينما يشهد المسار الثالث لقاء إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا، وسيقام النهائي على أرض الفائز من مواجهة البرتغال وتركيا.

