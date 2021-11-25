أكمل جونيور مسياس مسيرة خيالية من عامل توصيل مبردات إلى هز الشباك في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما شارك اللاعب البرازيلي بديلا ومنح ميلان الفوز 1-0 على مضيفه أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وأحرز اللاعب -البالغ عمره 30 عاما والذي انضم إلى ميلان قادما من كروتوني في الصيف الماضي- الهدف من محاولته الأولى على المرمى بوصفه لاعبا في ميلان ضمن مشاركته الثالثة مع الفريق.

“Gol! Junior Messias marcou!

Sim!

O caminho pro céu

Olhe pro céu!

Que foi vislumbrado de azul

O MESSIAS

O MESSIAS!

Vejo o céu sobre mim

Abriu céu azul” SUMA, Mauro Il direttore é um poeta da narração. Sempre trazendo (ainda mais) emoção ❤️🖤 🎥 AC Milan pic.twitter.com/47PJ52NNEE — Nathalia Perez (@nathaliaperez) November 25, 2021

وقال مسياس -لخدمة "أمازون برايم" (Amazon Prime)- "أهدي هذا الهدف إلى عائلتي وأصدقائي في البرازيل. لكن خاصة لكل من كان يؤمن بإمكاناتي وأتى بي إلى ميلان. مررت بطريق مختلف عن الآخرين لذا أهدي هذا الهدف لهم".

ولم يكن مسياس يبالغ في الأمر فرحلته كانت خيالية للوصول إلى القمة.

وانتقل مسياس من البرازيل إلى إيطاليا عام 2011 ولعب في دوري الهواة بالإضافة إلى عمله عامل توصيل مبردات قبل أن يتدرج في بطولات الدوري الإيطالي.

وعام 2015 انضم إلى كازالي في الدرجة الخامسة ثم الرابعة ومنها إلى الثالثة والثانية بالأعوام التالية قبل أن يلعب في دوري الدرجة الأولى لأول مرة مع كروتوني بعمر 29 عاما.

وأثار مسياس الإعجاب وأحرز 9 أهداف وبعد هبوط كروتوني انضم إلى ميلان.

"لقد كنت في أمسّ الحاجة إلى هذا" 😍 تعليق لاعبنا الرائع على ظهوره الأول، وهدفه الأول مع ميلان في #دوري_الأبطال 🎙️👇#أتلتيكو_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/KQB4IavjuU — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 25, 2021

وتعرض مسياس لمشاكل بدنية في بداية مشواره مع ميلان وكانت مشاركته أمام أتلتيكو هي الثالثة مع الفريق كلها بوصفه بديلا.

وقال "هذا هو أهم ما حدث لي حتى الآن. لكن يجب الحفاظ على تواضعي. لا يمكن أن توجه انتقادات لنفسك باستمرار أو تشعر بالنشوة بسبب المجاملات. يجب العثور على التوازن المناسب".

ورفع هدفه الحاسم رصيد ميلان إلى 4 نقاط مثل أتلتيكو ويتأخران بنقطة واحدة عن بورتو ثاني الترتيب قبل ختام المجموعة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويحتاج ميلان إلى الفوز على ليفربول في مباراته الأخيرة، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على بورتو. وينتظر ستيفانو بيولي مدرب ميلان الكثير من لاعبه البرازيلي.

وقال بيولي "إنها قصة مذهلة لكن أعتقد أنه ما زال في البداية. يملك إمكانات كبيرة وهذا الهدف سيزيد من ثقته بنفسه".