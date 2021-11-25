مانشستر سيتي وسان جيرمان وريال مدريد وإنتر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وميلان ينعش آماله

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1 على باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل الفريقان سويا إلى ثمن نهائي البطولة القارية، مع الفوز الساحق لفريق لايبزيغ على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وثأر مانشستر سيتي بهذا الفوز لهزيمته ذهابا أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في "حديقة الأمراء".

وعزز "السيتيزنز" صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط أمام سان جيرمان، وضمن مانشستر صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة، والتي يلتقي فيها سان جيرمان مع كلوب بروج ويحل مانشستر ضيفا على لايبزيغ.

وأنعش لايبزيغ آماله في الانتقال إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما تقدم إلى المركز الثالث، رافعا رصيده إلى 4 نقاط بفارق الأهداف فقط أمام كلوب بروج.

وعلى ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، فشل الفريقان في هز الشباك على مدار الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وكان سان جيرمان هو البادئ بالتسجيل عن طريق كيليان مبابي (50)، ورد أصحاب الأرض بهدفين سجلهما رحيم ستيرلينغ (63) وغابرييل جيسوس (76).

وفي مباراة ثأرية أخرى ولكن في المجموعة الرابعة، هزم ريال مدريد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية نظيفة، والتحق مع إنتر بركب المتأهلين لثمن النهائي.

وحجز الريال -صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ13 لقبا- مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة، بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر، الذي تغلب 2-صفر على ضيفه شاختار دونيتسك في وقت سابق اليوم بنفس الجولة، ليصعد أيضا للدور المقبل في المسابقة التي توج بها 3 مرات.

بتلك النتيجة، ثأر الريال، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في مختلف المسابقات، من خسارته 1-2 أمام شيريف بجولة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل الفريق الإسباني.

وسجل ثلاثية الفريق الملكي النمساوي ديفيد ألابا (30)، والألماني توني كروس (الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول)، والفرنسي كريم بنزيمه (55)، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، ويرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وأصبحت مباراة الريال وإنتر في العاصمة الإسبانية مدريد بالجولة الأخيرة للمجموعة، حاسمة في تحديد متصدر ووصيف المجموعة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما للدور المقبل.

ومن المجموعة الثالثة، لحق سبورتينغ لشبونة بقافلة المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه الكبير 3-1 على دورتموند، وشهدت المجموعة نفسها أيضا فوز أياكس الهولندي 2-1 على مضيفه بشكتاش التركي.

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة بفارق 3 نقاط أمام دورتموند الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في مبارياته بهذه المجموعة.

وضمن سبورتينغ لشبونة إنهاء منافسات الدور الأول في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة لتفوقه في فارق المواجهة المباشرة مع دورتموند.

وسجل ثلاثية الفريق البرتغالي بيدرو غونزالفيس (30 و39)، وبيدرو بورو (81)، في حين سجل دونيايل مالين الهدف الوحيد لدورتموند في نهاية المباراة.

وفي المجموعة الثانية، أحيا ميلان الإيطالي آماله في الصعود لثمن النهائي، وذلك عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

ورفع ميلان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع والأخير بالرصيد ذاته من النقاط.

وسجل جونيور ميسياس هدف المباراة الوحيد لميلان (87).

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، حافظ ليفربول -الذي حسم تأهله لدور ثمن النهائي- على تألقه في دور المجموعات محققا الفوز الخامس في 5 مباريات خاضها حتى الآن، وهذه المرة على حساب بورتو البرتغالي بهدفين دون رد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول في ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني.

وفي الجولة المقبلة والأخيرة من المجموعة الثانية يحل ليفربول ضيفا على ميلان، في حين يستضيف بورتو فريق أتلتيكو مدريد.

ويلتقي متصدر كل مجموعة من المجموعات الثماني في دور الـ16 مع أحد الفرق الحاصلة على الوصافة في المجموعات السبع الأخرى، في مباراتين ذهاب وعودة، حيث تجرى جولة الذهاب بملاعب الفرق صاحبة الوصافة، في حين يقام الإياب بملاعب الأندية المتصدرة.