امتدح يورغن كلوب -مدرب ليفربول- الهدف الصاروخي لتياغو ألكانتارا الذي منح حيوية لفريقه خلال الفوز 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبعد ضمان التأهل لدور 16 بالفعل في وقت سابق؛ بدا ليفربول أقل قوة من المعتاد وتعثر في الشوط الأول قبل أن يتقدم بتسديدة تياغو المنخفضة المذهلة في الدقيقة 52.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بلمسة حاسمة قبل 20 دقيقة من النهاية في ملعب أنفيلد.

ولأن صلاح اعتاد على تسجيل الأهداف الرائعة، ركز كلوب بشكل أكبر على هدف تياغو بقوله "كانت توجد فرص أخطر من هذه لكننا سجلنا من هذا الموقف هدفا مذهلا".

وأضاف "من يشاهد تياغو في التدريبات يدرك قدرته على فعل ذلك لكن رغم براعته لا يمكنه تسديد مثل هذه الكرة الصاروخية بانتظام. كان التوقيت مثاليا بكل صدق".

وتابع "احتجنا إلى بعض الحظ. ضغط بورتو وأتيحت له بعض الفرص الخطيرة، لكنه لم يسجل، بينما أحرزنا هدفين وسيطرنا في الشوط الثاني بشكل أفضل لذا أنا سعيد حقا بالأداء".

ويستضيف ليفربول -ثالث الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من 12 مباراة- ساوثامبتون صاحب المركز 13 بعد غد السبت.