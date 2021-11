شاهد أفضل أهداف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قائمة تضم 4 أهداف للمنافسة على لقب الأفضل في مباريات الأسبوع الحالي بدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة هدف بيدرو غونسالفيس لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مباراة فريقه ضد نادي بوروسيا درتموند الألماني، وهي المواجهة التي انتهت بفوز النادي البرتغالي 3-1 وخروج دورتموند من المسابقة.

وجاء الهدف الثاني من مباراة يونغ بويز السويسري أمام أتالانتا الإيطالي التي انهت بالتعادل 3-3، وجاء الهدف بقدم اللاعب سيلفان هيفتي في الدقيقة 84.

Pedro Gonçalves, Hefti, Thiago or Lewandowski? 🤔

4 🔥 goals, but only 1 can win #UCLGOTW 🥇@Heineken | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021