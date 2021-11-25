شاهد أفضل أهداف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قائمة تضم 4 أهداف للمنافسة على لقب الأفضل في مباريات الأسبوع الحالي بدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة هدف بيدرو غونسالفيس لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مباراة فريقه ضد نادي بوروسيا درتموند الألماني، وهي المواجهة التي انتهت بفوز النادي البرتغالي 3-1 وخروج دورتموند من المسابقة.

وجاء الهدف الثاني من مباراة يونغ بويز السويسري أمام أتالانتا الإيطالي التي انهت بالتعادل 3-3، وجاء الهدف بقدم اللاعب سيلفان هيفتي في الدقيقة 84.

Pedro Gonçalves, Hefti, Thiago or Lewandowski? 🤔 4 🔥 goals, but only 1 can win #UCLGOTW 🥇@Heineken | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

أما الهدف الثالث فسجله الإسباني تياغو ألكانتارا بكرة متقنة في مرمى نادي بورتو البرتغالي، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه ليفربول الإنجليزي 2-صفر.

واختتمت القائمة بمقصية الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي التي أحرزها في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام دينامو كييف الأوكراني، وهو الهدف الذي رفع رصيد ليفاندوفسكي إلى 9 أهداف في صدارة هدافي دوري الأبطال في هذا الموسم، بالشراكة مع سباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام.