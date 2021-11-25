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شاهد أفضل أهداف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto Soccer Football - Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto - Anfield, Liverpool, Britain - November 24, 2021 Liverpool's Thiago Alcantara celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY
ألكانتارا لاعب ليفربول سجل أحد أجمل أهداف الأسبوع (رويترز)
25/11/2021

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قائمة تضم 4 أهداف للمنافسة على لقب الأفضل في مباريات الأسبوع الحالي بدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة هدف بيدرو غونسالفيس لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مباراة فريقه ضد نادي بوروسيا درتموند الألماني، وهي المواجهة التي انتهت بفوز النادي البرتغالي 3-1 وخروج دورتموند من المسابقة.

وجاء الهدف الثاني من مباراة يونغ بويز السويسري أمام أتالانتا الإيطالي التي انهت بالتعادل 3-3، وجاء الهدف بقدم اللاعب سيلفان هيفتي في الدقيقة 84.

أما الهدف الثالث فسجله الإسباني تياغو ألكانتارا بكرة متقنة في مرمى نادي بورتو البرتغالي، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه ليفربول الإنجليزي 2-صفر.

واختتمت القائمة بمقصية الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي التي أحرزها في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام دينامو كييف الأوكراني، وهو الهدف الذي رفع رصيد ليفاندوفسكي إلى 9 أهداف في صدارة هدافي دوري الأبطال في هذا الموسم، بالشراكة مع سباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يريد استعادة لقب هداف دوري أبطال أوروبا والذي خسره العام الماضي لصالح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند.

Published On 24/11/2021
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