رالف رانغنيك.. خيار مفاجئ لتدريب مانشستر يونايتد لمدة قصيرة

بعيدا عن الأسماء التي تداولتها تقارير وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الماضية، يقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الألماني رالف رانغنيك لقيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير.

ووفقا لتقرير لموقع "ذي أتلتيك" (The Athletic)، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد توصلت لاتفاق مع رانغنيك من أجل قيادة الفريق لفترة انتقالية تمتد إلى نهاية الموسم الحالي، على أن يتولى منصبا استشاريا فترة أخرى بعد ذلك تمتد عامين.

وأوضح الموقع أن النادي الإنجليزي واثق من التوصل إلى اتفاق مع نادي لوكوموتيف موسكو الذي يشغل فيه رانغنيك حاليا منصب رئيس إدارة التطوير.

وجاء اختيار المدرب الألماني مفاجئا بعد تداول العديد من الأسماء في الأيام الماضية، ومن بينها الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، والإسباني أرنستو فالفيردي.

ويبدو أن إدارة "الشياطين الحمر" اختارت حل التعاقد مع مدرب مؤقت على أن يتم اختيار المدرب المقبل للنادي خلال الأشهر المقبلة، ليكون جاهزا لتسلم مهامه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويوصف رانغنيك بأنه صاحب السبق في كرة القدم الألمانية الحديثة، ومن بين الأوائل الذين اعتمدوا مبدأ الضغط المضاد في كرة القدم، وسبق له العمل مدربا لهوفنهايم وشالكه، وكانت أبرز تجاربه مع أندية تابعة لشركة "ريد بول"، حيث شغل منصب المدرب والمدير الرياضي لنادي لايبزيغ، كما عمل مع نادي ريد بول سالسبورغ.

وكان رانغنيك أحد المرشحين لقيادة المنتخب الألماني خلفا لخواكيم لوف قبل أن يقع الاختيار على هانسي فليك، وسيكون المدرب الألماني الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشلسي.

ولن يكون بوسع رانغنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشلسي الأحد المقبل بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل، وسيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت على رأس الفريق.

وأُقيل سولشاير من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 1-4 أمام واتفورد؛ ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.