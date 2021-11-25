تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

رالف رانغنيك.. خيار مفاجئ لتدريب مانشستر يونايتد لمدة قصيرة

DFB Cup - Third Round - RB Leipzig v VfL Wolfsburg Soccer Football - DFB Cup - Third Round - RB Leipzig v VfL Wolfsburg - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - February 6, 2019 RB Leipzig coach Ralf Rangnick before the match REUTERS/Matthias Rietschel DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
رانغنيك كان أحد المرشحين لقيادة منتخب ألمانيا (رويترز)
25/11/2021

بعيدا عن الأسماء التي تداولتها تقارير وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الماضية، يقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الألماني رالف رانغنيك لقيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير.

ووفقا لتقرير لموقع "ذي أتلتيك" (The Athletic)، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد توصلت لاتفاق مع رانغنيك من أجل قيادة الفريق لفترة انتقالية تمتد إلى نهاية الموسم الحالي، على أن يتولى منصبا استشاريا فترة أخرى بعد ذلك تمتد عامين.

وأوضح الموقع أن النادي الإنجليزي واثق من التوصل إلى اتفاق مع نادي لوكوموتيف موسكو الذي يشغل فيه رانغنيك حاليا منصب رئيس إدارة التطوير.

وجاء اختيار المدرب الألماني مفاجئا بعد تداول العديد من الأسماء في الأيام الماضية، ومن بينها الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، والإسباني أرنستو فالفيردي.

ويبدو أن إدارة "الشياطين الحمر" اختارت حل التعاقد مع مدرب مؤقت على أن يتم اختيار المدرب المقبل للنادي خلال الأشهر المقبلة، ليكون جاهزا لتسلم مهامه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويوصف رانغنيك بأنه صاحب السبق في كرة القدم الألمانية الحديثة، ومن بين الأوائل الذين اعتمدوا مبدأ الضغط المضاد في كرة القدم، وسبق له العمل مدربا لهوفنهايم وشالكه، وكانت أبرز تجاربه مع أندية تابعة لشركة "ريد بول"، حيث شغل منصب المدرب والمدير الرياضي لنادي لايبزيغ، كما عمل مع نادي ريد بول سالسبورغ.

وكان رانغنيك أحد المرشحين لقيادة المنتخب الألماني خلفا لخواكيم لوف قبل أن يقع الاختيار على هانسي فليك، وسيكون المدرب الألماني الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشلسي.

ولن يكون بوسع رانغنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشلسي الأحد المقبل بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل، وسيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت على رأس الفريق.

وأُقيل سولشاير من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 1-4 أمام واتفورد؛ ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

logo

النوستالجيا المُدمِّرة.. هل أصبح فيرغسون أكبر مشكلات مانشستر يونايتد؟

ربما تكون وجهة نظر فيرغسون أنه بتوالي المدربين الذين لا يملكون ولاء حقيقيا لمانشستر يونايتد، قد تتحوَّل قلعته لنادٍ مثل أي نادٍ، ويفقد سحر الإرث الذي صنعه رفقة كثيرين، لكن أين تكمن المشكلة الحقيقية؟

Published On 16/11/2021
Premier League - Watford v Manchester United

مانشستر يونايتد يقيل سولشاير

أقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز كان آخرها الخسارة القاسية 1-4 أمام واتفورد بالبريميرليغ.

Published On 21/11/2021

سولشاير يبكي ولاعبون منهارون.. كواليس الساعات الأخيرة قبل مغادرة المدرب النرويجي مانشستر يونايتد

كانت هزيمة مانشستر يونايتد المفاجئة 4-1 خارج أرضه أمام واتفورد في البريميرليغ، آخر مباراة لأولي غونار سولشاير مع فريق “الشياطين الحمر”، الذي قرر إقالة المدرب النرويجي.

Published On 22/11/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة