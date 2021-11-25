تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

حارس إيراني يحتفل بلقب أطول رمية باليد في تاريخ كرة القدم

World Cup - Group B - Iran vs Portugal Soccer Football - World Cup - Group B - Iran vs Portugal - Mordovia Arena, Saransk, Russia - June 25, 2018 Iran's Alireza Beiranvand saves a penalty taken by Portugal's Cristiano Ronaldo REUTERS/Lucy Nicholson
علي رضا بيرانفاند مع منتخب إيران في مونديال 2018 (رويترز)
25/11/2021

كتب علي رضا بيرانفاند حارس المنتخب الإيراني ونادي بوافيستا البرتغالي، اسمه في تاريخ كرة القدم بعد منحه لقبا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ودخل بيرانفاند موسوعة غينيس بأطول رمية باليد في مباراة لكرة القدم، وسجل هذا الرقم حين رمى بالكرة إلى مسافة وصلت 61.26 مترا خلال مباراة للمنتخب الإيراني أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2018.

ويبلغ بيرانفاند من العمر 29 عاما ويلعب في البرتغال حيث احتفل رفقة فريقه اليوم بالحصول على اللقب.

ونشر نادي بوافيستا صورا من تسليم حارسه درعا باللقب، إلى جانب صور رفقة زملائه في الفريق الذين احتفلوا معه بهذا الإنجاز.

وبالإضافة إلى رمياته الطويلة، امتلك الحارس الإيراني شهرة واسعة حين تصدى لركلة جزاء أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2018 التي جرت في روسيا.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة