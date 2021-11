كتب علي رضا بيرانفاند حارس المنتخب الإيراني ونادي بوافيستا البرتغالي، اسمه في تاريخ كرة القدم بعد منحه لقبا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ودخل بيرانفاند موسوعة غينيس بأطول رمية باليد في مباراة لكرة القدم، وسجل هذا الرقم حين رمى بالكرة إلى مسافة وصلت 61.26 مترا خلال مباراة للمنتخب الإيراني أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2018.

ويبلغ بيرانفاند من العمر 29 عاما ويلعب في البرتغال حيث احتفل رفقة فريقه اليوم بالحصول على اللقب.

𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗦 here we go! 🔥👑

ونشر نادي بوافيستا صورا من تسليم حارسه درعا باللقب، إلى جانب صور رفقة زملائه في الفريق الذين احتفلوا معه بهذا الإنجاز.

وبالإضافة إلى رمياته الطويلة، امتلك الحارس الإيراني شهرة واسعة حين تصدى لركلة جزاء أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2018 التي جرت في روسيا.

will never forget the moment when Iran’s goalkeeper, Alireza Beiranvand, saved a penalty from Christiano Ronaldo in the World Cup. legend behavior 🤝 pic.twitter.com/iXizykmND8

— zahra (@zahrashidx) July 24, 2020