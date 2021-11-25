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كرة قدم

بيدري وبرشلونة.. كيف تُدمر لاعبا في 71 مباراة؟

Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 FC Barcelona's Pedri look dejected after the match REUTERS/Albert Gea
بيدري خاض 71 مباراة مع برشلونة والمنتخب الإسباني في العام الماضي (رويترز)
25/11/2021

تلقت جماهير برشلونة أخبارا سيئة حول الوضع الصحي للاعب الشاب بيدري، حيث أكدت أحدث التقارير أن بيدري لن يستطيع اللعب مجددا مع النادي الكتالوني قبل مطلع العام المقبل.

ويغيب بيدري عن الملاعب منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بسبب إصابة في الفخذ، وبعد أن كان من المتوقع أن يعود خلال هذه الفترة، أكدت تقارير الصحافة الإسبانية تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لانتكاسة ستمنعه من العودة لخوض المباريات قبل يناير/كانون الثاني المقبل.

ومع تجدد إصابة بيدري، ارتفعت الأصوات التي تنتقد طريقة التعامل مع اللاعب خلال الموسم الماضي، واستغلال تألقه لإشراكه في عدد قياسي من المباريات.

وأنهى بيدري موسما ماراثونيا بعد مشاركته في 52 مباراة مع برشلونة، قبل أن ينضم للمنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، وينتقل بعدها للمشاركة مع المنتخب الأولمبي بالألعاب الأولمبية بطوكيو، وهو ما رفع عدد مبارياته في الموسم الماضي إلى 71 مباراة.

وبلغ معدل مشاركات بيدري مباراة كل نحو 4 أيام، وهو رقم قياسي دفع البعض لدق ناقوس الخطر بشأن تأثيره المحتمل على سلامة اللاعب الذي كان مطالبا أيضا بالانتقال في سفريات طويلة والتعامل مع ضغوط مستمرة في الكثير من المباريات.

وبعد الحصول على فترة راحة قصيرة بعد عودته من طوكيو، أصيب اللاعب الشاب على مستوى الفخذ قبل أن يعود بمناسبة مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووجهت انتقادات كثيرة لطريقة التعامل مع بيدري، ونال رونالد كومان المدرب السابق لنادي برشلونة نصيب الأسد من تلك الانتقادات بسبب إشراكه للاعب العائد من إصابة في مباراة مهمة انتهت بخسارة الفريق بثلاثية أمام بنفيكا وتعرض اللاعب لإصابة جديدة.

ولم يشارك بيدري سوى في 4 مباريات خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، ولكن ذلك لم يمنعه من الفوز بلقب "الفتى الذهبي" (Golden Boy) يوم الاثنين الماضي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم تحت سن 21 عاما.

وسيكون المدرب الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز مطالبا بالتعامل بحذر مع اللاعب الشاب، وعدم استعجال عودته ومنحه الفرصة لاستعادة لياقته قبل الدفع به في مباريات الفريق.

المصدر : مواقع إلكترونية

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