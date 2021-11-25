الكاف يستعد لإطلاق دوري السوبر الأفريقي ويدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين

في الوقت الذي أجهض فيه مشروع دوري السوبر الأوروبي، يقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من تنفيذ مشروعه للسوبر الأفريقي، في ظل دعمه للاتحاد الدولي (فيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

ومن المتوقع أن يقدم أعضاء الكاف دعما هائلا لخطط إقامة كأس العالم كل عامين، بجانب تأسيس دوري السوبر الأفريقي عند عقد جمعية عمومية طارئة في القاهرة غدا الجمعة.

وهذه هي الجمعية العمومية الطارئة الثانية خلال العام الجاري لأعضاء الكاف الـ54، بعد انتخاب موتسيبي رئيسا في مارس/آذار الماضي في الرباط.

كأس العالم كل عامين

وعبر رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن دعمه بالفعل لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام، ومن المنتظر أن تؤيد الجمعية العمومية خطط رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي "من أكبر فوائد إقامة كأس العالم كل عامين تنمية الدول".

وأصبح موتسيبي حليفا مقربا من إنفانتينو الذي ضغط في الأشهر الأخيرة للحصول على تأييد لخطط زيادة نسخ كأس العالم، لكنه واجه معارضة شديدة من أوروبا وأميركا الجنوبية.

دوري السوبر الأفريقي

ومن المتوقع أيضا أن يطلب الكاف موافقة رسمية لفكرة أخرى من إنفانتينو بتأسيس دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 20 فريقا بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم.

وأوضح موتسيبي "دوري السوبر مسابقة جديدة لأفريقيا، لأن بقية المسابقات مقيدة باتفاقات ولا تجلب أموالا كافية".

وفشلت خطط أخرى لتدشين دوري السوبر في أوروبا لكن أفريقيا تضغط لتفعيل نسختها الخاصة.