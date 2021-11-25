الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يتوج ليفاندوفسكي بلقب أفضل لاعب في العالم وصلاح يتفوق على رونالدو
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202102:46 PM (مكة المكرمة)
أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الخميس تتويج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للسنة الثانية على التوالي كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. والإيطالي جورجينيو.
ووفق القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على موقعه الإلكتروني، فإن ليفاندوفسكي جاء في المركز الأول بـ150 نقطة متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه ميسي (105) وجورجينيو (40 نقطة).
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هدف @lewy_official مرشح لجائزة هدف الأسبوع في #دوري_الأبطال 💫
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— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 25, 2021
وجاء في المركز الرابع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، بينما وُجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس متساويا في النقاط مع الفرنسي كيليان مبابي، ومتفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز السابع.
أفضل لاعب في العالم للرجال بتصنيف الـ IFFHS 2021 – روبرت ليفاندوفسكي
جوائز IFFHS 2021
ليفاندوفسكي مرتين!
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— IFFHS (@iffhs_media) November 25, 2021
وأشار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إلى أن جيل اللاعبين الشباب احتل مكانا بالفعل في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، بوجود مبابي، والحارس الإيطالي جانلويغي دوناروما في المركز التاسع، ويليه المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز العاشر.
المصدر : وكالة سند