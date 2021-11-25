أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الخميس تتويج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للسنة الثانية على التوالي كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. والإيطالي جورجينيو.

ووفق القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على موقعه الإلكتروني، فإن ليفاندوفسكي جاء في المركز الأول بـ150 نقطة متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه ميسي (105) وجورجينيو (40 نقطة).

وجاء في المركز الرابع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، بينما وُجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس متساويا في النقاط مع الفرنسي كيليان مبابي، ومتفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز السابع.

وأشار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إلى أن جيل اللاعبين الشباب احتل مكانا بالفعل في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، بوجود مبابي، والحارس الإيطالي جانلويغي دوناروما في المركز التاسع، ويليه المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز العاشر.