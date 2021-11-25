أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية جديدة مع شبكة "سكاي" (sky) التلفزيونية في نيوزيلندا، وذلك لمدة عامين.

وتتضمن الاتفاقية بث التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند ودوري أبطال آسيا.

وتعد شبكة سكاي من أكبر شبكات البث التلفزيوني في نيوزيلندا، وتقدم العديد من الخدمات التلفزيونية المدفوعة وخدمات البث عبر الإنترنت وخدمات الإنترنت.

وإلى جانب مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمتلك الشبكة حقوق بث العديد من البطولات الرياضية الكبرى ومن بينها كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الألماني والدوري الإيطالي.

وأكد داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -في تصريحات لموقع الاتحاد على الإنترنت- "نحن سعداء للترحيب بشبكة سكاي ضمن أسرة شركائنا الإعلاميين المميزين، وهو أمر يعكس قيمة ومكانة البطولات ذات المستوى العالمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأضاف "نتقدم بالشكر إلى شبكة سكاي على إيمانها بمستقبل كرة القدم الآسيوية، حيث سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بتوسيع انتشار مسابقاته في قارة آسيا وكافة أرجاء العالم".

في المقابل، قال آدم كروثرز مدير الشراكات الرياضية في شبكة سكاي بنيوزيلندا "نحن متحمسون لتأكيد أن التصفيات الآسيوية -الطريق إلى قطر- ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا للسيدات انضمت إلى قائمة الفعاليات التي نقوم بعرضها".

كأس العالم في قطر

وأضاف "في الوقت الذي نستعد فيه لعرض أكبر بطولتين في العالم، وهما كأس العالم للرجال 2022 وللسيدات 2023، فإن بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستحظى بمتابعة كبيرة من جماهير كرة القدم لدينا، ونحن سعداء أن الشعب النيوزلندي سيتمكن من مشاهدة كل الأحداث من خلال نظام سكاي بوكس الرقمي أينما كان".

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية "نحن سعداء لانضمام شبكة سكاي إلى قائمة شركائنا الإعلاميين العالميين، ونحن واثقون أن الشبكة ستقوم بتوفير خدمة استثنائية للجماهير في كافة أرجاء نيوزلندا، ونحن نتطلع للعمل مع العاملين في شبكة سكاي لزيادة شعبية كرة القدم الآسيوية في البلاد".