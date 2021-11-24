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كرة قدم

هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

Dinamo Kiev v Bayern München: Group E - UEFA Champions League
ليفاندوفسكي سجل 9 أهداف ويتبقى مباراة واحدة على دور المجموعات من المسابقة القارية الأم (غيتي)
24/11/2021

يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يريد استعادة لقب هداف دوري أبطال أوروبا والذي خسره العام الماضي 2020 لصالح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند.

وكان "ليفا" قد ظفر بجائزة الهداف موسم 2019-2020، حين فاز الفريق البافاري باللقب وكان رصيده وقتها 12 هدفا.

واللافت أن هالاند وصل الموسم الماضي إلى 10 أهداف فقط وتوج بالجائزة، أما اليوم فكابتن منتخب بولندا سجل 9 أهداف ويتبقى مباراة واحدة على دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

وليفاندوفسكي يتصدر قائمة الهدافين التي تضم:

  • العاجي سيبستيان هالير (أياكس أمستردام): 7 أهداف.
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف.
  • الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 6 أهداف.
  • المصري محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف.
المصدر : مواقع إلكترونية

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