هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يريد استعادة لقب هداف دوري أبطال أوروبا والذي خسره العام الماضي 2020 لصالح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند.

وكان "ليفا" قد ظفر بجائزة الهداف موسم 2019-2020، حين فاز الفريق البافاري باللقب وكان رصيده وقتها 12 هدفا.

واللافت أن هالاند وصل الموسم الماضي إلى 10 أهداف فقط وتوج بالجائزة، أما اليوم فكابتن منتخب بولندا سجل 9 أهداف ويتبقى مباراة واحدة على دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

وليفاندوفسكي يتصدر قائمة الهدافين التي تضم: