لا يختلف اثنان على أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ مرشح فوق العادة للفوز بجائزة الكرة التي يتنافس على صدارة قائمتها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.
هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم
24/11/2021
يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يريد استعادة لقب هداف دوري أبطال أوروبا والذي خسره العام الماضي 2020 لصالح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند.
وكان "ليفا" قد ظفر بجائزة الهداف موسم 2019-2020، حين فاز الفريق البافاري باللقب وكان رصيده وقتها 12 هدفا.
واللافت أن هالاند وصل الموسم الماضي إلى 10 أهداف فقط وتوج بالجائزة، أما اليوم فكابتن منتخب بولندا سجل 9 أهداف ويتبقى مباراة واحدة على دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.
وليفاندوفسكي يتصدر قائمة الهدافين التي تضم:
- العاجي سيبستيان هالير (أياكس أمستردام): 7 أهداف.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف.
- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 6 أهداف.
- المصري محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف.
المصدر : مواقع إلكترونية