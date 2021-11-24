قضت محكمة في فرساي بفرنسا اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد عاما مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الفرنسي 75 ألف يورو. وأشار المدعون إلى أن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

ولم يحضر بنزيمة -الذي نفى ارتكاب أي مخالفات- إلى المحكمة بسبب ارتباطه بمباراة مع فريقه الإسباني أمام شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.

وقال محامي اللاعب إن بنزيمة سيطعن على قرار المحكمة، وأضاف "لقد ذكرت المحكمة بوضوح أن بنزيمة لم يكن على علم بما جرى سابقا من مناورات (ضمن قضية الابتزاز) لقد أذهلنا هذا الحكم. الاستئناف ضروري لأن موقف كريم بنزيمة سليم ولا علاقة بالحادث. ستتم تبرئته في الاستئناف".

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر الفيديو. ونفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ، ووصف محاميه في وقت سابق القضية بأنها "سخيفة".

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وُصفت "بقضية الشريط الجنسي" عام 2015.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا للمشاركة في بطولة أوروبا هذا العام، وتأتي المحاكمة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب (33 عاما) حالة من التألق.