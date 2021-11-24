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كرة قدم

محكمة فرنسية تدين بنزيمة بالابتزاز وتفرض عليه حكما بالسجن والغرامة

Champions League - Real Madrid Arrive Ahead Of The Final Soccer Football - Champions League - Champions League - Real Madrid Arrive Ahead Of The Final - Kiev, Ukraine - May 24, 2018 Real Madrid's Karim Benzema and Isco arrive ahead of the final REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
بنزيمة سيطعن على قرار المحكمة وواثق من براءته (رويترز)
24/11/2021

قضت محكمة في فرساي بفرنسا اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد عاما مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الفرنسي 75 ألف يورو. وأشار المدعون إلى أن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

ولم يحضر بنزيمة -الذي نفى ارتكاب أي مخالفات- إلى المحكمة بسبب ارتباطه بمباراة مع فريقه الإسباني أمام شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.

وقال محامي اللاعب إن بنزيمة سيطعن على قرار المحكمة، وأضاف "لقد ذكرت المحكمة بوضوح أن بنزيمة لم يكن على علم بما جرى سابقا من مناورات (ضمن قضية الابتزاز) لقد أذهلنا هذا الحكم. الاستئناف ضروري لأن موقف كريم بنزيمة سليم ولا علاقة بالحادث. ستتم تبرئته في الاستئناف".

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر الفيديو. ونفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ، ووصف محاميه في وقت سابق القضية بأنها "سخيفة".

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وُصفت "بقضية الشريط الجنسي" عام 2015.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا للمشاركة في بطولة أوروبا هذا العام، وتأتي المحاكمة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب (33 عاما) حالة من التألق.

المصدر : وكالات

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uro 2020 - France Training Soccer Football - Euro 2020 - France Training - Clairefontaine, Clairefontaine-En-Yvelines, France - May 27, 2021 France coach Didier Deschamps with Karim Benzema during training REUTERS/Christian Hartmann

لماذا يلعب بنزيمة بإصبع مكسور منذ نحو 3 سنوات؟

يحرص النجم الفرنسي كريم بنزيمة على ارتداء ضمادة خاصة في كل مبارياته مع ريال مدريد أو منتخب فرنسا، والأمر لا يتعلق بتميمة حظ يحرص عليها اللاعب، ولكن بسبب إصابة غريبة تلازمه منذ نحو 3 سنوات.

Published On 7/9/2021
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