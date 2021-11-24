مئات الوفيات وعشرات آلاف الإصابات بكورونا.. دعوة لإيقاف الموسم الكروي في ألمانيا

رفضت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء دعوة لإيقاف الموسم لعدة أسابيع بعد زيادة حادة في عدد حالات كوفيد-19 بالبلاد.

وكانت رابطة الدوري الألماني -التي تدير الدرجتين الأولى والثانية- ترد على دعوة من "هيلغه ليونهارت" رئيس نادي "إرزغيبيرغ أوه" لإيقاف الموسم حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال ليونهارت إن كرة القدم بحاجة لأن تكون مثلا أعلى وأن تضع سلامة الناس أولا لتقليل مخاطر زيادة الإصابات وتخفيف الحمل من على النظام الصحي الألماني.

وقالت الرابطة في بيان إن أي إجراءات مستقبلية ستتبع نصيحة السلطات.

وتابعت "المتفق عليه بين كل الأندية الـ36 (في الدرجتين الأولى والثانية) منذ بداية الوباء كان التصرف دائما بناء على إرشادات الدولة".

وسجلت ألمانيا نحو 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و335 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ما يقرب من 100 ألف.