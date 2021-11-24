تعقدت مهمة نادي برشلونة في بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتزايدت مخاوف المشجعين من الخروج مبكرا من دور المجموعات بعد التعادل المخيب أمام الضيف بنفيكا البرتغالي أمس الثلاثاء.

ورغم تحسن أداء النادي الكتالوني الواضح، وظهور بصمة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، فإن برشلونة فشل في تحقيق الفوز أمام بنفيكا واكتفى بالتعادل السلبي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف بايرن ميونخ متصدر المجموعة الخامسة، في حين يحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويقبع دينامو كييف في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وسيكون برشلونة مجبرا على الفوز في ملعب بايرن ميونخ في الجولة الختامية لدور المجموعات بعد أسبوعين، وهي النتيجة الوحيدة التي تضمن لبرشلونة التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بنفيكا وضيفه دينامو كييف.

وفي حال تعادل برشلونة أو خسارته، سيكون مضطرا لانتظار ما سيقوم به بنفيكا، لأن فوز النادي البرتغالي يعني تأهله، ومن ثم انتقال برشلونة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وستكون مهمة برشلونة صعبة أمام بايرن ميونخ الذي لم يخسر أي مباراة في المسابقة، وتفوق بنتائج كبيرة على منافسيه، ومن بينها الفوز على برشلونة ذهابا بثلاثية نظيفة، في حين سيواجه بنفيكا فريقا فقد كل حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي أو الانتقال إلى الدوري الأوروبي، وهو ما يجعل احتمال فوز الفريق البرتغالي قويا.

ورغم صعوبة المهمة، فإن مدرب برشلونة ظهر واثقا من تحقيق التأهل، إذ قال تشافي في تصريحات عقب المباراة "نحن برشلونة، وسنذهب إلى ميونخ من أجل تحقيق الفوز".