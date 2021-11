غضب من صورة رئيس يوفنتوس وقائده مع الرئيس الإسرائيلي.. "أنييلي لا يدمر ليالينا الكروية فقط إنه يدعم قتل الفلسطينيين"

أثار يوفنتوس سخط جماهير كرة القدم حول العالم بعدما حجب التعليقات على صورة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر لرئيس النادي أندريا أنييلي والأرجنتيني باولو ديبالا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته.

ونشر "اليوفي" الصورة في تغريدة اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنها جاءت بمناسبة لقاء تشلسي ويوفنتوس في لندن الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بخسارة اليوفي برباعية نظيفة.

On the occasion of #ChelseaJuve , Juventus President Andrea Agnelli and @PauDybala_JR , yesterday, met the President of Israel @Isaac_Herzog and his wife, Mrs. Michal Herzog in London. pic.twitter.com/k0im2axgYa

وتفاعل عشاق يوفنتوس ومغردون بشكل كبير مع الصورة، مبدين استيائهم لهذه الخطوة مع إسرائيل التي وصفوها "بالعنصرية وغير الشرعية".

كما انتقدوا حجب التعليقات على التغريدة لعلم القائمين على النادي بغضب الجماهير منها، وفق رأيهم.

وقال مغرد -موجها حديثه لرئيس فريق "السيدة العجوز"- "أغلقت التعليقات لأنك تعلم أن هذا ليس صحيحا، ويبدو أن الكرامة ردت بالخسارة المخزية. ابتعد عن السياسة وركز على الهراء الذي يجلس فيه الفريق بعمق في الوقت الحالي".

وكتب مشجع آخر "ألغوا التعليقات، وبالنسبة لناد مثل يوفنتوس، فإن الأمر خطير للغاية من حيث التواصل".

وانتقدت مغردة حجب التعليقات لأن النادي برأيها يعلم أنه فعل "أشياء سيئة"، وقالت "يجعلني (الفريق) أشعر بالمرض، إسرائيل دولة غير شرعية ودولة إبادة جماعية تسرق كل شيء، الحرية لفلسطين".

وقالت مغردة أخرى من عشاق اليوفي "أنييلي لا يؤيد فقط قتل ليالينا بكرة القدم الفظيعة، إنه يدعم قتل الفلسطينيين الأبرياء أيضًا!".

في حين كتب مشجع غاضب "في هذه المرحلة، بدأت بالفعل أشك في سبب دعمي لفريق إرهابي كهذا".

You closed the reply section because u know it is not right, and it seems karma hit back with the humiliating loss. Stay away from politics and focus on the shit the team sits deeply in at the moment https://t.co/C7BzpSQbEA

Agnelli doesn't just support killing our nights with awful football, he supports killing of innocent Palestinians too! https://t.co/0JD5XAGhvU

At this point im actually really starting to doubt why i support such a terrorist team. https://t.co/80dCyfLDzt

The fact that they tweeted this n turned off comments knowing how it'll be perceived!!

The israelis have some serious money eh First barca n now Juve, n funny how all human rights violators use footy clubs to spread good pr!!

So many arab Juve fans wud be angry today. https://t.co/W2ckO5pOFl

— Abhi 🖤🤍 (@DYBALAMASK15) November 24, 2021