دوري أبطال رونالدو.. عندما يتفوق لاعب على مئات الفرق

بالهدف الذي سجله أمس الثلاثاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا، يكون قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

فـ "صاروخ ماديرا" -الذي سجل 6 أهداف هذا الموسم في 5 مباريات بالبطولة القارية- وصل إلى هدفه رقم "140" في 181 مباراة بدوري الأبطال، وبات يفصله هدف واحد عن هدفه رقم "800" في مسيرته الكروية الحافلة.

وأقرب لاعب إلى الـ"دون" -الذي يستحق أن يطلق اسمه على المسابقة- هو غريمه التقليدي ليونيل ميسي الذي سجل 123 هدفا في 152 مباراة بالبطولة القارية.

وأكثر من ذلك، يكشف الموقع الرسمي لدوري الأبطال أن هناك فقط 20 فريقا سجلت أهدافا أكثر من رونالدو في تاريخ البطولة منذ تغيير اسمها عام 1992، علما أن أكثر من 500 فريق شاركت -حتى اليوم- في البطولة الأقوى في العالم على مستوى الأندية.