برشلونة يتعادل مع بنفيكا ويعقد مهمته وتشلسي يسحق يوفنتوس ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة وبنفيكا ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الآخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة، أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ متصدر الترتيب، أكد زعامته لصدارة المجموعة بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثامنة، تأهل تشلسي إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم عقب سحقه ليوفنتوس برباعية نظيفة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا تعادل مالمو وزينيت سان بطرسبرغ 1-1.

وسجل أهداف تشيلسي تريفوه تشالوباه (25) وريسي جيمس (56) وكالوم هودسون أودوي (58) وتيمو فيرنر (الخامسة من الوقت بدل الضائع).

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام يوفنتوس، الذي احتل المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط، حيث كان ضمن تأهله للدور التالي من الجولة الماضية.

وفي المجموعة السادسة، خطف أتالانتا تعادلا مثيرا أمام مضيفه يانغ بويز السويسري 3-3.

وتقدم أتالانتا عن طريق دوفان زاباتا (10)، قبل أن يدرك جوردان سيبانتشيو التعادل ليانغ بويز (39).

وفي الدقيقة 51 أضاف خوسيه بالومينو الهدف الثاني لأتالانتا، غير أن فينسنت سيرو أدرك التعادل مجددا للفريق السويسري (80)، قبل أن يسجل سيلفان هيفتي الهدف الثالث للفريق السويسري (84).

وبينما ظن الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها للفريق السويسري، سجل لويس موريال هدف التعادل الثالث لأتالانتا (87).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة خلف فياريال الإسباني صاحب المركز الثاني، حيث يلتقي كلا الفريقين في الجولة المقبلة لحسم هوية صاحب البطاقة الثانية بعد أن ظفر مانشستر يونايتد بالأولى عقب تغلبه على فياريال 2-صفر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

وفي المجموعة السابعة، جدد فريق إشبيلية آماله في التأهل لثمن النهائي عقب فوزه على ضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد، وشهدت المجموعة ذاتها أيضا فوز ليل الفرنسي على سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف.

وسجل هدفي إشبيلية الللاعب خوان جوردان (13) ورافائيل مير فيسنتي (7 من الوقت بدل الضائع للمباراة).

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 5 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز ليل على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف سجله جوناثان ديفيد (31).

ورفع ليل رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سالزبورغ عند 7 نقاط في المركز الثاني.