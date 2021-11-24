إنتر يعزز آماله للصعود لثمن نهائي دوري الأبطال وأياكس يواصل الإجادة

عزز إنتر الإيطالي آماله في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص فوزا ثمينا بهدفين نظيفين أمام ضيفه شاختار دونيتسك، اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم إنتر-الذي واصل صحوته بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، لصدارة ترتيب المجموعة (مؤقتا)، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا على شيريف تيراسبول المولدوفي، صاحب المركز الثالث بـ6 نقاط، اليوم بالجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويودع رسميا المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وسجل هدفي "النيراتزوري" النجم البوسني إيدين دزيكو (61 و67).

رفع المهاجم العاجي رصيده إلى 9 أهداف في البطولة ليقتسم صدارة هدافي البطولة مع ليفاندوفسكي (رويترز)

وفي المجموعة الثالثة، قلب أياكس الهولندي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني على مضيفه بشكتاش التركي.

وحافظ أياكس على العلامة الكاملة محققا انتصاره الخامس على التوالي، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، علما بأنه ضمن التأهل لثمن النهائي قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، ظل رصيد بشكتاش خاليا من النقاط حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وأنهى بشكتاش الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال (22 من ضربة جزاء).

وفي الشوط الثاني، رد أياكس بثنائية مستحقة عبر اللاعب البديل سيباستيان هالير (54 و69).

ورفع المهاجم العاجي رصيده إلى 9 أهداف في البطولة هذا الموسم، ليقتسم صدارة هدافي البطولة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.