عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك تشغل مواقع التواصل

بعد نحو عام من الإيقاف، أثارت عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عقده أولى جلسات المجلس، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حكم قضائي بقبول طعن منصور على قرار إيقافه.

ومساء أمس الاثنين أصدرت الوزارة قرارا رسميا بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -الشهر الماضي- بقبول طعن منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان يترأسه.

وحسب القرار الذي تداولته وسائل الإعلام معتمدا من قبل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فإنه جاء "حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك في المرحلة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يسهم في استقرار كيان نادي الزمالك في السنوات الأربع المقبلة".

وعقد منصور اليوم الثلاثاء أول اجتماعات مجلس إدارة النادي بحضور جميع أعضائه بعد قرار العودة، مع الإعلان عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، يعلن فيه تفاصيل المرحلة المقبلة، وخريطة طريق للعودة بنادي الزمالك إلى سابق عهده، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان موقع "مصراوي" نقل عن مصدر مسؤول أن القراء جاء بعد دراسة قانونية بحثت الآثار والتبعات المترتبة على أي خطوة، بهدف الوصول إلى حل يضمن سلامة إجراءات انتخابات الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري، وتوصلت إلى أن الأفضل تنفيذ حكم المحكمة، لتجنيب الزمالك حلّ مجلس إدارته القادم عند تقديم طعن.

وحظي قرار العودة بتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين محتف بالقرار، ومعارض له، في ظل تساؤل عن نتيجة التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة التي لأجلها صدر قرار إيقاف المجلس قبل عام، مع مطالبة البعض بمحاكمة الوزير.

في حين لم يخل التفاعل من تلميح إلى اعتبار قرار العودة يأتي في سياق ما يراه البعض من أن حضور مرتضى وغيابه عن المشهد الإعلامي في مصر هدفه الإلهاء والإشغال عن أوضاع تهمّ الشارع المصري.

الفتره الجايه محتاجه عصافير كتير

هات ياابني مرتضي منصور وهو كل ساعه هيطلع بحكايه

مرتضي منصور وهو بيستلم النادي 😂 pic.twitter.com/y7yUJegsAH — آلخہآلهہ نہؤؤؤسہهہ (@Omelbanat7777) November 23, 2021

#رساله الي #وزير الرياضه #اشرف صبحي بعد عام كامل من حل مجلس إدارة النادي الزمالك المحترم ورجوعه بحكم قضائي لمجلسه الموقر والمحترم ….. اين هي المخالفات المالية الجسيمة التي كانت تستحق حل المجلس ومن هم من احتلوا للنيابه ام أنها تصفية خلافات سابقه مع شخص المستشار مرتضي منصور — hossam golde (@GoldeHossam) November 23, 2021

صاحب الايدى النظيفة والشريفة قد اتم الله لنا الفرحة برجوعك منتصرا سيادة المستشار مرتضى منصور

بعودتك ورجوعك ظهر لنا ضوء النهار من خلف النفق المظلم

انت الحب والعشق انت اسد الزمالك فلينصرك الله على كل الاعادى من المتزملكين المرتزقة ولجان العار #عاش_اسد_الزمالك_المستشار_مرتضى_منصور pic.twitter.com/Ej045tQOcA — aiman elkady (@elkady_aiman) November 23, 2021

سؤال واحد بس لوزير الرياضة

مرتضى منصور مشى ليه

سؤال تانى

فاتورة المشاكل والاخطاء الادارية مين هيحاسب عليها غير جماهير الزمالك؟ — Ahmedsamirafifi (@ahmedsamirafif4) November 23, 2021

كلمة حق عوده مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد بالرغم من ان كان هناك تقارير من وزاره الشباب والجهازالمركزي بوجودمخالفات ولكنه لم يحاكم عليها اما ان تردوا للرجل اعتباره واما ان تقولو لنا بماذا كاسر اعينكم — رامز نور (@NourRamiz) November 23, 2021

الوزير أشرف صبحي عزل مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور بداعي المخالفات ، بعد سنه مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور رجع بالكامل ومفيش مخالفات

هل سيحاسب الوزير علي دماره لنادي الزمالك… ولا هيطلع يعتذر ويقول(متزعلوش) طلع مفيش مخالفات ؟!

لابد من محاسبة وزير الرياضة#مرتضى_منصور pic.twitter.com/NP1XPirO2o — Mohamed Esmael⁦🇪🇬⁩ (@MohamedEsmael94) November 23, 2021

مجلس مرتضي منصور مش عايز من الدنيا حاجه دلوقتي اتبرأ من كل التهم الموجهة ليه ورجع مكانه …ياريت يكون في اتفاق أن هو يرجع يشتغل وهو ساكت من غير خناقات هيبقي اجمد مجلس ف التاريخ — ميدو الكيال (@ElkayalMedo) November 23, 2021

رجوع #مرتضي_منصور مجرد إلهاء خصوصاً أننا داخلين على موجة تضخم و زيادة في الأسعار ! — amr (@amr67696681) November 21, 2021

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح مرتضى منصور الشهر الماضي إن المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة والتي جمد بسببها مجلس مرتضى منصور قد مر التحقيق فيها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر — عبدالرازق زرد (@2015_alfahd) November 23, 2021

مرتضى كاسر عين مين بالضبط القيم والمبادئ انتهت بعودة مرتضى الفتوة السباب اللعان قاصف المحصنات كاسر كل القوانين الفساد والبناء والشرف متقلوش قضاء لأن الشعب المصرى كله عنده حق مع مرتضى منصور اين القضاء والتحقيقات والنيابات هل عودة مرتضى الهاء الشعب المسكين https://t.co/g2dRPiuhv9 — Ahmed Roshdy (@AhmedRo47835857) November 21, 2021

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إحالة مخالفات مالية واردة بتقرير مقدم من لجنة فحصت ملفات نادي الزمالك، ووقف واستبعاد مجلس إدارته بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو حتى انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لمصلحة منصور الشهر الماضي إن "المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة التي جمّد بسببها مجلس مرتضى منصور استغرق التحقيق فيها ما يقرب من عام، ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وهذا يعني أن قرار وزير الشباب والرياضة بالوقف بات غير مبرر".