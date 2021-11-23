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كرة قدم

عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك تشغل مواقع التواصل

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
مرتضى منصور عقد اليوم الثلاثاء أول اجتماعات مجلس إدارة الزمالك بحضور جميع أعضائه بعد قرار العودة (مواقع التواصل)
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202106:57 PM (مكة المكرمة)

بعد نحو عام من الإيقاف، أثارت عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عقده أولى جلسات المجلس، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حكم قضائي بقبول طعن منصور على قرار إيقافه.

ومساء أمس الاثنين أصدرت الوزارة قرارا رسميا بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -الشهر الماضي- بقبول طعن منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان يترأسه.

وحسب القرار الذي تداولته وسائل الإعلام معتمدا من قبل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فإنه جاء "حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك في المرحلة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يسهم في استقرار كيان نادي الزمالك في السنوات الأربع المقبلة".

وعقد منصور اليوم الثلاثاء أول اجتماعات مجلس إدارة النادي بحضور جميع أعضائه بعد قرار العودة، مع الإعلان عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، يعلن فيه تفاصيل المرحلة المقبلة، وخريطة طريق للعودة بنادي الزمالك إلى سابق عهده، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان موقع "مصراوي" نقل عن مصدر مسؤول أن القراء جاء بعد دراسة قانونية بحثت الآثار والتبعات المترتبة على أي خطوة، بهدف الوصول إلى حل يضمن سلامة إجراءات انتخابات الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري، وتوصلت إلى أن الأفضل تنفيذ حكم المحكمة، لتجنيب الزمالك حلّ مجلس إدارته القادم عند تقديم طعن.

وحظي قرار العودة بتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين محتف بالقرار، ومعارض له، في ظل تساؤل عن نتيجة التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة التي لأجلها صدر قرار إيقاف المجلس قبل عام، مع مطالبة البعض بمحاكمة الوزير.

في حين لم يخل التفاعل من تلميح إلى اعتبار قرار العودة يأتي في سياق ما يراه البعض من أن حضور مرتضى وغيابه عن المشهد الإعلامي في مصر هدفه الإلهاء والإشغال عن أوضاع تهمّ الشارع المصري.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إحالة مخالفات مالية واردة بتقرير مقدم من لجنة فحصت ملفات نادي الزمالك، ووقف واستبعاد مجلس إدارته بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو حتى انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لمصلحة منصور الشهر الماضي إن "المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة التي جمّد بسببها مجلس مرتضى منصور استغرق التحقيق فيها ما يقرب من عام، ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وهذا يعني أن قرار وزير الشباب والرياضة بالوقف بات غير مبرر".

المصدر : الجزيرة

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