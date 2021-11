شاهد آخر اللمسات على الكرة الذهبية قبل أسبوع من تتويج أفضل لاعب في العالم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، عن آخر اللمسات على الكرة الذهبية، قبل أسبوع واحد فقط على الإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وعمدت المجلة على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، تظهر اللمسات النهائية على الكرة الذهبية قبل أن تصبح جاهزة للتسليم للاعب الذي سيتوج بها يوم الاثنين المقبل، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة المرشحين التي أعلنت عنها المجلة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 30 لاعبا جرى اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، قبل تقليصها للقائمة المختصرة النهائية التي ستضم 3 لاعبين لاختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ برصيد 6 كرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 كرات.

65 years old and still crafted the same way… 🔨🔧 #ballondor pic.twitter.com/xnxtyO3FCe — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 20, 2021

ويعتبر ميسي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنجم المصري محمد صلاح، ولاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، بالإضافة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيمة، أبرز الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية.