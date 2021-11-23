تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

شاهد آخر اللمسات على الكرة الذهبية قبل أسبوع من تتويج أفضل لاعب في العالم

Ada Hegerberg Press Conference Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot
هوية الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام ستعرف يوم الاثنين المقبل (رويترز)
23/11/2021

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، عن آخر اللمسات على الكرة الذهبية، قبل أسبوع واحد فقط على الإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وعمدت المجلة على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، تظهر اللمسات النهائية على الكرة الذهبية قبل أن تصبح جاهزة للتسليم للاعب الذي سيتوج بها يوم الاثنين المقبل، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة المرشحين التي أعلنت عنها المجلة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 30 لاعبا جرى اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، قبل تقليصها للقائمة المختصرة النهائية التي ستضم 3 لاعبين لاختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ برصيد 6 كرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 كرات.

ويعتبر ميسي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنجم المصري محمد صلاح، ولاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، بالإضافة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيمة، أبرز الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 من الشهر الجاري بكشف مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن اسم الفائز.

Published On 21/10/2021
The Ballon d’Or awards

الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية.. ميسي لاعب بدولة

اشتد الصراع على جائزة الكرة الذهبية بين ميسي وليفاندوفسكي، وينتظر عشاق كرة القدم ما إذا كان ميسي سيهدي بلاده سابع كرة ذهبية ويقودها لصدارة الدول الفائزة بالجائزة أو أن “ليفا” يهدي بولندا أولى جوائزها.

Published On 8/11/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة