رونالدو يؤهل مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أول انتصار بعد سولشاير

تأهل مانشستر يونايتد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فياريال الإسباني 2-صفر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة في المسابقة.

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه الإسباني ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن تأهله للدور المقبل مع تفوقه في المواجهات المباشرة ضد فياريال ذهابا وإيابا.

وتجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني، في انتظار المباراة الأخرى في الجولة ذاتها والتي تجمع ما بين فريقي يانج بويز السويسري (المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط) وضيفه أتالانتا (المركز الثالث برصيد 5 نقاط).

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد (78) قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثاني (90).

رفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، علما بأنه كان ضمن تأهله لثمن النهائي (غيتي)

وفي المجموعة الخامسة، فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه دينامو كييف 2-1.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (14) وكينغسلي كومان (42)، في حين سجل هدف دينامو كييف اللاعب دينيس غارماش (70).

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.