احتفل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو بذكرى أول أهدافه التي سجلها مع فريق ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
رونالدو يؤهل مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أول انتصار بعد سولشاير
تأهل مانشستر يونايتد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فياريال الإسباني 2-صفر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة في المسابقة.
وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه الإسباني ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن تأهله للدور المقبل مع تفوقه في المواجهات المباشرة ضد فياريال ذهابا وإيابا.
وتجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني، في انتظار المباراة الأخرى في الجولة ذاتها والتي تجمع ما بين فريقي يانج بويز السويسري (المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط) وضيفه أتالانتا (المركز الثالث برصيد 5 نقاط).
هدية أم حسن تمركز؟#دوري_أبطال_أوروبا | #فياريال_مانشستر_يونايتد #beINUCL #UCL pic.twitter.com/g63lM9aT42
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2021
وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد (78) قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثاني (90).
وفي المجموعة الخامسة، فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه دينامو كييف 2-1.
وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (14) وكينغسلي كومان (42)، في حين سجل هدف دينامو كييف اللاعب دينيس غارماش (70).
ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.