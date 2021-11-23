رونالدو وراموس وكومان وتشافي.. رسائل جديدة من ميسي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه نجح في التأقلم سريعا مع حياته الجديدة في باريس بعد سنوات طويلة في برشلونة، وتحدث عن انطباعه عن مشاركة غرفة الملابس مع خصمه في السنوات السابقة سيرجيو راموس، كما أدلى برأيه بشأن أهم القضايا المتعلقة بنادي برشلونة.

وأشار ميسي في حوار مع صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إلى أنه يشعر بالراحة في العاصمة الفرنسية، بعد تألقم أولاده سريعا واندماجهم في الدراسة، وهو ما أزال مخاوفه السابقة بشأن صعوبة التأقلم في باريس بعد سنواته الطويلة التي قضاها في إسبانيا.

وبخصوص علاقته مع سيرجيو راموس، قال النجم الأرجنتيني "الآن الأمور عادية، ولكن الأمر في البداية كان غريبا، بعد سنوات طويلة من المنافسة ومباريات كلاسيكو متعددة شهدت حماسا ومشادات، ولكن بقيت في نطاقها الرياضي ولم تؤثر على علاقتنا، لأننا نحترم بعضنا بعضا بشكل كبير، واليوم عندما أراه زميلا في نفس الفريق فإن الأمر مذهل".

وأكد النجم الأرجنتيني أن تحميل المدربين دائما مسؤولية النتائج السلبية أمر غير عادل، وهو ما تم مع مدربي برشلونة السابقين رونالد كومان وإرنستو فالفيردي، وقال إن كومان وصل إلى برشلونة في مرحلة صعبة شهدت مغادرة العديد من اللاعبين، ونجح في منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشبان.

وتوقع أن ينجح المدرب الجديد تشافي هيرنانديز لأنه ابن النادي ويملك قدرات كبيرة، وقال إن الشباب في الفريق سيحظون بفرصة التعلم منه وقيادة الفريق إلى العودة للمنافسة على مختلف الألقاب.

وأشار إلى أنه تفاجأ بعودة البرازيلي داني ألفيش، وقال إن المدافع المخضرم سيفيد نادي برشلونة بشكل كبير سواء خلال المباريات أو عبر مرافقة الشباب ومشاركتهم بما اكتسبه بخبرته الطويلة في ميادين الكرة.

وعن طموحاته مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أوضح ميسي أن فريقه من المرشحين للفوز باللقب، لكن النادي لا يزال بحاجة إلى العديد من الأمور ليعزز قوته ويكون قادرا على المنافسة على اللقب.

ورشّح النجم الأرجنتيني عددا من الأندية للتتويج بنسخة هذا الموسم من دوري الأبطال، وقال إن ليفربول من أبرز المرشحين إلى جانب مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

من جانب آخر، عبر ميسي عن إعجابه بقدرة غريمه الأبرز كريستيانو رونالدو على التأقلم سريعا مع مانشستر يونايتد، وقال "يونايتد فريق قوي للغاية ويملك لاعبين رائعين. كريستيانو يعرف النادي بالفعل، والآن قد تكيف بشكل مثير للإعجاب. منذ البداية سجل أهدافا ولم يواجه أي مشاكل في التكيف".

وفي إجابته عن كونه يفتقد المواجهات المباشرة ضد رونالدو، قال ميسي "لقد مر وقت طويل منذ توقفنا عن المنافسة في نفس الدوري. تنافسنا بشكل فردي وكفريق لتحقيق نفس الأهداف. لقد كانت مرحلة جميلة جدا بالنسبة لنا، وأيضا للجمهور الذي استمتع كثيرا. إنها ذكرى جميلة ستبقى في تاريخ كرة القدم".