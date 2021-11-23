تعليق عنصري يفسد فرحة لاعب روما الشاب بهدية مورينيو

طغى تعليق عنصري واضح على اللحظة المؤثرة التي أهدى فيها جوزيه مورينيو -مدرب نادي روما- لاعبه الشاب فيلكس أفينا جيان حذاء جديدا عقب هدفيه المذهلين إثر مشاركته بديلا قرب نهاية المباراة في الفوز 2-0 على جنوة بالدوري الإيطالي لكرة القدم أول أمس الأحد.

وفي مقطع فيديو بثه المهاجم الغاني أمس الاثنين، يمكن سماع صوت شخص لا يظهر في الفيديو يقول بالإيطالية "يوجد موز بالداخل"؛ وذلك عندما كان يفتح الشاب البالغ عمره 18 عاما حقيبة الهدية التي منحها له مدربه البرتغالي.

ولم يعلق مورينيو أو أفينا جيان -الذي كان يتحدث بالإنجليزية- على التصريح الذي صدر من شخص مجهول في ذات الغرفة عندما كان المهاجم الشاب يفرغ محتويات حقيبة الهدية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من النادي، لكن أفينا جيان نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقلل فيها من الواقعة، قائلا إنها كانت مزحة تتعلق بتناوله الكثير من الموز.

وقال -عبر حسابه في تطبيق إنستغرام- "قرأت كثيرا من التعليقات عن الفيديو الذي نشرته في وقت سابق اليوم بشأن لحظة مميزة بالنسبة لي مع المدرب. أريد أن أؤكد لكم جميعا أنني لم أشعر بالإهانة من التعليق الذي سُمع في خلفية الفيديو بأي شكل من الأشكال، وأعتقد حقا أنه لم يكن هناك أي نية عنصرية من هذا التعليق".

وأضاف "منذ أول يوم وصلت فيه للنادي تم الترحيب بي في العائلة من الجميع، وهم يمزحون معي كما يفعل جميع أفراد العائلة. لأنهم يرون أنني أتناول الموز بكثرة وأصبح ذلك شيئا نضحك عليه أحيانا وأعتقد أن هذا التعليق كان مثالا آخر على ذلك".

وجاء الفيديو -الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي- عقب مشاركة أفينا جيان بديلا، حيث سجل هدفين رائعين في فوز روما 2-0 على جنوة.

وعقب المباراة قال مورينيو إن اللاعب الشاب كان معجبا بشدة بحذاء بتكلفة نحو 800 يورو، ووعده المدرب البرتغالي بإهدائه له.

وأوضح مورينيو أن اللاعب ذكره بوعده خلال احتفاله بتسجيل الهدف الأول، وتعهد بأن يفي بوعده في اليوم التالي، وهو ما حدث في مقر النادي أمس الاثنين.

وشارك الشاب -الذي حضر إلى روما من بلده غانا للانضمام إلى فريق تحت 19 عاما في يناير/كانون الثاني الماضي- لأول مرة مع الفريق الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولم يبدأ أي مباراة معه حتى الآن.

وشارك في آخر ربع ساعة من مباراة جنوة وأحدث فارقا كبيرا عندما سجل الهدف الأول قبل أن يطلق تسديدة هائلة في الوقت المحتسب بدل الضائع، وبذلك صعد بفريق المدرب مورينيو للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال أفينا جيان -لموقع روما على الإنترنت- "مورينيو علمني الكثير وأنا أتعلم منه الكثير. لقد حقق إنجازات كثيرة خلال مسيرته كما أنه شخص رائع. أنا سعيد بالعمل معه".