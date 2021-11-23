بوتشيتينو في "أولد ترافورد" وزيدان بـ"حديقة الأمراء".. صفقة تطبخ على نار هادئة

منذ رحيل أولي غونار سولشاير عن مانشستر يونايتد، أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، الخيار الأول لتدريب "المانيو"، ولكن، إذا أراد فريق "الشياطين الحمر" التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، فيتعين عليهم دفع مبالغ كبيرة.

وإذا قرر "المانيو" التعاقد مع بوتشيتينو الآن، فسيكون على اليونايتد دفع ما يقرب من 12 مليون يورو للنادي الباريسي. أما إذا انتظر الفريق الإنجليزي حتى نهاية الموسم، فسيكون المبلغ حوالي 6 ملايين.

ولهذا السبب يناقش النادي الإنجليزي التعاقد هذا الموسم مع مدير فني مؤقت، ربما يكون مايكل كاريك، الذي تولى مسؤولية الفريق في مباراته ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا.

أما الاسم الآخر الذي يتم الحديث عنه فهو زين الدين زيدان، ويُعتقد أن المدرب السابق لريال مدريد ينتظر بصبر توفر وظيفة مدرب منتخب فرنسا. ومع ذلك، فإن مكالمة هاتفية من باريس سان جيرمان قد تغريه لإلغاء تلك الخطط في الوقت الحالي.

هذا الافتراض الأخير، بالطبع، يعتمد على القرار الذي تتخذه إدارة مانشستر يونايتد ومتى يتخذونه.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة بالصحافة البريطانية، عن أن هناك صفقة تطبخ على نار هادئة، مكوناتها انتقال بوتشيتينو إلى "أولد ترافورد" وقدوم "زيزو" إلى حديقة الأمراء.

وفي حال تمت الصفقة، فإن المدرب الأرجنتيني سيكون الأول في تاريخ كرة القدم الذي يدرب مواطنه ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم واحد، كما أن زيدان سيشرف على ميسي بعد سنوات من تعامله مع رونالدو.