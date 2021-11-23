برشلونة يخاطر بهذه الأموال بسبب مباراته أمام بنفيكا

سيكون نادي برشلونة على موعد اليوم الثلاثاء مع مواجهة حاسمة حين يستقبل بنفيكا البرتغالي في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وستكون المباراة مهمة على المستوى الرياضي والاقتصادي للنادي الكتالوني الذي لن يتحمل تعثرا آخر قد تمتد تداعياته لجوانب أبعد من كرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن ملاحقه بنفيكا، وسيكون الفوز الخيار الوحيد أمام الفريق الذي يدربه تشافي هيرنانديز من أجل ضمان التأهل وتجنب تقليص فرص الفريق في التأهل للدور القادم.

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن الرهان الرياضي الذي سيكون حافزا للاعبين اليوم من أجل الفوز وضمان التأهل، يتبعه رهان اقتصادي تتطلع إليه إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة وضعت ضمن خططها بلوغ الدور ربع النهائي كحد أدنى من أجل الاستفادة من المكافآت المالية في تعزيز ميزانية الفريق المثقل بالديون.

وأشارت إلى أن أي نتيجة أخرى غير التأهل ستربك الحسابات المالية للنادي وستزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق والتي تحرمه من التحرك بأريحية في سوق الانتقالات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وبنت الإدارة خططها على الحصول على نحو 26 مليون يورو من المشاركة في دوري الأبطال حال بلوغ ربع النهائي، وهو المبلغ الذي يشمل مكافآت التأهل عن كل دور إضافة إلى مكافآت بناء على نتائج كل مباراة.

كما سيتسبب الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا في تراجع ترتيب النادي بين فرق القارة والذي يحدد بموجبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (فيفا) نصيب كل فريق من عائدات يوزعها بقيمة 600 مليون يورو، ويصل نصيب أقل الفرق إلى نحو مليون يورو ويرتفع المبلغ إلى 36 مليون يورو للفريق الذي يتصدر الترتيب.

وخارج كل هذه الحسابات، سيكون اسم النادي وسمعته المتضرر الأكبر في حال الخسارة من بنفيكا الذي سيرتقي للمركز الثاني وسيكون الأقرب لحسم التأهل بما أنه سيستضيف متذيل الترتيب دينامو كييف الأوكراني، فيما سيواجه برشلونة مهمة صعبة أمام المتصدر بايرن ميونخ الذي ضمن تأهله من الجولة الماضية.