الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الرابعة في تاريخه

للمرة الرابعة في تاريخه، توّج فريق الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه "بوهانغ ستيلرز" الكوري الجنوبي بهدفين من دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية من البطولة، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة الرياض.

وسجل هدفي الفريق السعودي ناصر الدوسري بعد مرور 16 ثانية فقط من المباراة، والمالي موسى ماريغا (63).

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعدما تغلب على النصر السعودي 2-1 في نصف النهائي، في حين صعد الفريق الكوري الجنوبي للنهائي بعدما تغلب على أولسان هيونداي 5- 4 بركلات الترجيح.

وانفرد "زعيم آسيا" بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة بعدما فك شراكته في الصدارة مع "بوهانغ ستيلرز" الذي لديه 3 ألقاب، حيث توّج الهلال بلقبه الرابع، وسبق له الظفر باللقب في أعوام 1992 و2000 و2019.

وعقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، تأهل الهلال للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت 5 أندية حجزت مقاعدها في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، حيث يوجد الأهلي المصري بطل أفريقيا، وتشلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي ممثل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا، والجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي بصفته ممثلا للبلد المضيف.

وما زالت البطولة تنتظر تحديد هوية بطل كأس ليبرتادوريس الخاص بأندية أميركا الجنوبية، حيث يتنافس فريقا بالميراس وفلامينغو البرازيليان على اللقب في المباراة النهائية للمسابقة التي تجرى بينهما السبت المقبل.