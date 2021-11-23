إصابة خطيرة للنيجيري أوسيمين مهاجم نابولي في وجهه.. عملية تبعده عن الملاعب 3 أشهر

ضربة موجعة تعرضت لها طموحات نابولي في الفوز بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تأكد غياب هداف الفريق فيكتور أوسيمين 3 أشهر عقب العملية الجراحية التي أجراها على فكه ومحجر عينه.

وتعرض اللاعب النيجيري البالغ 22 عاما، والذي سجل 5 أهداف هذا الموسم، لإصابات خطيرة في وجهه خلال المباراة التي خسرها فريقه 2-3 أمام إنتر ميلان.

وسيفتقد نابولي أيضا لاعبه الإيطالي الدولي لورينزو إنسيني في مباراته أمام سبارتاك موسكو، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا. ولم يسافر قائد الفريق إلى روسيا بسبب إصابة في الركبة.

فوز نابولي في موسكو سيضمن له التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، بينما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف أمام ميلان بعد مرور 13 جولة.

إصابة أوسيمين ستجبره على الغياب عن منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني المقبل.