صلاح وميسي ورونالدو ونيمار ومبابي بين المرشحين لجائزة "الأفضل" المقدمة من فيفا

دخل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسيكشف عن الفائزين بالجائزة في 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكر "فيفا" -عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين- أن الجماهير ستتمكن من التصويت من خلال الموقع الرسمي حتى العاشر من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن اختيار المرشحين تم عبر اثنين من اللجان المختصة (واحدة للرجال وأخرى للسيدات).

وكشف (فيفا) عن المرشحين في كل فئة بالنسبة للرجال والسيدات والمدربين وحراس المرمى.

ويتنافس صلاح مع كل من:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

البرازيلي نيمار (سان جيرمان)

الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشسترسيتي)

النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند)

الإيطالي جورجينو (تشلسي)

الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي)

الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد).

وعلى جائزة أفضل مدرب لعام 2021، يتنافس كل من:

الإيطالي أنطونيو كونتي (توتنهام وإنتر سابقا)

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الألماني توماس توخيل (تشلسي)

الألماني هانزي فليك (المدرب السابق لبايرن ميونخ)

الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

الإسباني ليونيل سكالوني (مدرب منتخب الأرجنتين)

الإيطالي روبرتو مانشيني (مدرب منتخب إيطاليا).

فئة حراس المرمى، يتنافس 5 لاعبين على نيل جائزة الأفضل: