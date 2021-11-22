ذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز مهتم بضم المهاجم الجزائري بغداد بو نجاح هداف نادي السد القطري.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يدرك قدرات بونجاح الذي لعب إلى جانبه في نادي السد، قبل أن يشرف على تدريبه خلال الفترة التي سبقت انتقاله لتدريب برشلونة.

وأشارت إلى أن بونجاح قد يكون الحل لمشاكل برشلونة الهجومية، في ظل التقارير التي تؤكد قرب اعتزال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب، وغياب المهاجم الدانماركي مارتن برايثويت الطويل بسبب الإصابة، إضافة إلى عدم جاهزية المهاجم الشاب أنسو فاتي.

واستعرضت الصحيفة أرقام المهاجم الجزائري الذي سجل 11 هدفا خلال هذا الموسم، وكان هداف الدوري القطري خلال الموسم الماضي، وأوضحت أن صفقة ضم بونجاح مناسبة للظروف المالية المعقدة التي تواجه النادي الكتالوني.

وقاد تشافي أول مباراة لنادي برشلونة أول أمس السبت، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق فوز بميدان الجار إسبانيول بهدف وحيد، وهو انتصار يأمل مشجعو برشلونة أن يكون بداية العودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإسباني والاقتراب من المتصدر ريال مدريد الذي يبتعد حاليا بفارق 10 نقاط عن النادي الكتالوني الموجود في المركز السادس.