انطلقت اليوم جولة الكأس الخاصة بمونديال العرب 2021، الذي تستضيفه قطر من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، في 6 من ملاعب كأس العالم قطر 2022.

وتشمل جولة الكأس، التي وصلت إلى مطار حمد الدولي اليوم الاثنين، عددا من مدارس الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، إلى جانب أبرز المعالم والمواقع السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، وحديقة أسباير، فضلا عن مراكز تسوق شهيرة مثل قطر مول، ودوحة فستيفال سيتي وغيرهما، بهدف الترويج للبطولة، وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر المباريات.

وقالت فاطمة علي النعيمي المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث "تزداد حماستنا يومًا بعد آخر مع اقتراب موعد انطلاق أولى منافسات مونديال العرب. سعداء برؤية الكأس تصل إلى قطر، والانتقال في جولة بأنحاء البلاد لتحفيز المشجعين على الاستمتاع بتجربة فريدة خلال البطولة".

وأشارت النعيمي إلى أن تصميم الكأس ومراعاة تضمينها رموزا مستوحاة من الثقافة العربية يعزز هوية البطولة، ويكسبها طابعا عربيا يميزها عن غيرها من الأحداث الكروية، وأضافت أن "كأس البطولة قطعة فنية تُجسّد تقاليدنا وموروثنا العربي، ولا شك أن جولة الكأس ستُسهم في تعريف طلبة المدارس ومرتادي الوجهات السياحية في الدولة على ما تعد به قطر عند استضافتها كأس العرب نهاية العام الجاري".

من جانبه، أكد جان فرانسوا باثي مدير التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن كأس مونديال العرب تُجسّد قيمة البطولة وأهميتها، وما تمثله لمحبي كرة القدم في أرجاء الوطن العربي كافة، لافتا إلى أن تصميم الكأس وما يتضمنه من رموز ثقافية وفنية سيُسهم في شحذ همم الجماهير ومحبي كرة القدم في المنطقة ومن ثم سيشجعهم على حضور منافسات البطولة ودعم منتخباتهم في المنافسات.

تصميم يحتفي بالثقافة العربية

ويجسد تصميم الكأس الثقافة العربية وبعض رموزها ودلالاتها، فالكرة أعلى الكأس ترمز إلى البطولة وأهمية كرة القدم في العالم العربي، كما نُقشت خريطة العالم العربي بشكل بارز على الكرة لتمييزها عن بقية مناطق العالم، وذلك في إشارة إلى البطولة الجامعة للمنتخبات العربية.

ويتضمن شعار البطولة حروفا عربية من كلمة "موطني" نُحتت بطريقة فنية على الجزء السفلي من الكأس، في إشارة إلى فنون الخط العربي وتكاتف العرب ووحدتهم. ويجمع الجزأين السفلي والعلوي للكأس الكوفية أو الغترة التي يشتهر رجال المنطقة العربية بارتدائها، وتبدو كما لو أنها تحتضن مُجسم الكأس بتموّج وانسيابية تامة، وتُحاكي تموجات هذه الكوفية طرق التجارة التي سلكها العرب قديمًا بحثًا عن الرزق.

وتحمل كأس البطولة قاعدة ذهبية صلبة تُجسد تكاتف العرب وتعاضدهم للوقوف كالجسد الواحد في مواجهة التحديات.

وتشهد بطولة كأس العرب مشاركة 16 منتخبا، تتنافس في 32 مباراة على مدى 19 يوما، للفوز بلقب أول نسخة من البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتستضيف المنافسات 6 ملاعب مونديالية هي: البيت، و974، وأحمد بن علي، والثمامة، والمدينة التعليمية، والجنوب.