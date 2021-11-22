أليغري يقرّ: نفتقد رونالدو في يوفنتوس

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس اليوم الاثنين إن فريقه يخوض اختبارا مهما في معركته مع تشلسي لاحتلال صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعترف بأن "اليوفي" لا يزال يكافح من أجل تسجيل الأهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

وسينتقل الفريق الإيطالي إلى لندن بعد تأهله بالفعل إلى ثمن النهائي إثر فوزه في 4 مباريات متتالية وحصد العلامة الكاملة، ويتفوق بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن "البلوز" -الذي خسر بهدف نظيف أمام يوفنتوس بتورينو في سبتمبر/أيلول الماضي- يريد إقصاء فريق المدرب أليغري من صدارة المجموعة، وقد يستعيد صفقته القياسية روميلو لوكاكو بعد تعافيه من الإصابة للمساعدة أمام يوفنتوس.

وقال أليغري -في مؤتمر صحفي- "سنخوض مباراة الغد من أجل حسم صدارة المجموعة أمام متصدر الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.. في وجود روميلو سيلعبون بشكل مختلف. من دونه سيعتمدون على الهجمات المرتدة من خلال الاعتماد على لاعبين يتميزون بالسرعة. سيكون اختبارا مهما لنا".

ويعاني يوفنتوس محليا هذا الموسم، حيث فاز في 6 من 13 مباراة في الدوري، بينها الانتصار بهدفين نظيفين على لاتسيو في روما السبت الماضي، ليحتل المركز الثامن في المسابقة.

ويتصدر باولو ديبالا هدافي الفريق هذا الموسم بستة أهداف في كافة المسابقات، لكن أليغري قال إن الدولي الأرجنتيني قد لا يشارك أمام تشلسي لأنه لا يزال يعاني من الإصابة.

وطالب المدرب الإيطالي لاعبيه بالمزيد من الفعالية الهجومية مع استمرار معاناة الفريق لتسجيل الأهداف منذ رحيل رونالدو هداف الدوري الموسم الماضي وانتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وقال أليغري "يتعين علينا تحسين إنهاء الهجمات. نصنع فرصا جيدة لكن نرتكب الأخطاء في اللمسة الأخيرة".

وختم "في كل مكان ذهب إليه كريستيانو كان دائما الهداف. لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف لكن حاليا لا نجدهم".